Braulio Vázquez, director deportivo che, está barajando muchas opciones en busca de un punta de garantías que pueda llegar cedido, tentando no solo a Artem Dovbyk, sino también a Tammy Abraham, del Aston Villa

El Valencia tiene cinco encuentros por delante hasta final de año para tratar de salir de su angustiosa situación en LaLiga, donde continúa en puestos de descenso. Javier Aguirre sigue buscando para ello soluciones dentro de su actual plantilla. Pero una cosa se tiene clara en Mestalla: hay que reforzar al equipo en enero. Una misión respaldada por los nuevos accionistas de la entidad, aunque no será sencillo aprovechar algo de su inyección económica, y en la que trabaja desde que aterrizó Braulio Vazquez.

Las prioridades del Valencia en el mercado de enero

El director deportivo che tiene varias posiciones marcadas en rojo. Puede que haya que firmar a un portero ante la posibilidad de cortar la cesión de Van Oevelen con el Ipswich Town. Además, hay consenso en que también debe llegar un central para reforzar la zaga. Pero todos los implicados coinciden en el que la prioridad está arriba. A este Valencia le falta gol y se buscan dos perfiles: un extremo con llegada y un punta que ejerza como referencia. Aunque habrá que hilar muy fino con la economía de la que se dispone.

Así, Braulio Vázquez está preguntando por media Europa y ha contactado ya con decenas de equipos en Italia, Inglaterra, Francia, Alemania o Portugal, en busca de un ariete que no esté gozando de muchos minutos y pueda salir mediante una cesión. Un perfil en el que encaja el ucraniano Artem Dovbyk, que podría romper su préstamo en el Bolonia para volver la Roma, o el último en salir a la palestra: Tammy Abraham.

Los números de Tammy Abraham en el Aston Villa

En su caso, el espigado ariete inglés, de 29 años y 194 centímetros de altura, apenas está gozando de oportunidad esta campaña en en el Aston Villa de Unai Emery, que tendría que dar el visto bueno a su salida. En concreto, ha participado en once encuentros entre la Supercopa de Europa, la Premier League, la Champions y la EFL Cup, donde jugó su único choque como titular ante el Coventry e hizo un doblete, firmando también otra diana en la máxima competición continental frente al Fenerbahçe.

Tammy Abraham celebra un gol con el Aston Villa. / Imago

La trayectoria de Tammy Abraham

Según Radio Marca, el internacional inglés, pretendido hace no mucho por el Villarreal, está en la agenda de un Valencia que pretende hacerse con su préstamo hasta final de temporada. ﻿Para ello le ofrecería un protagonismo del que no goza en sus 'villanos', para relanzar una carrera que tuvo su punto álgido en 2021, cuando fue traspasado por el Chelsea a la Roma a cambio de 41 millones de euros.

Antes, el ariete londinense, de origen nigeriano, había pasado cedido por el Bristol City, el Swansea y el propio Aston Villa, donde se salió en la Championship con 25 tantos, lo que le sirvió para ganarse un billete de regreso al conjunto 'blue', en el que fue de más a menos. Una tendencia que repitió en la Roma y que le llevó a pasar también a préstamo por el Milan y el Besiktas antes de ser recuperado por la entidad de Birmingham hace dos veranos a cambio de 22 millones, cuatro más de los que marca su actual valor de mercado según Transfermarkt.