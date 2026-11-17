El ex entrenador verdiblanco, de 63 años, sufrió un ictus el pasado 1 de noviembre del que tuvo que ser intervenido y estaba pendiente de una segunda intervención para corregir la malformación congénita culpable del problema; su evolución está siendo muy positiva y su pronóstico es cada vez más optimista

Pepe Mel ha abandonado ya la ﻿Unidad de Cuidados de Intensivos del ﻿Hospital Universitario Virgen del Rocío y ha sido trasladado a planta, una señal muy ﻿prometedora en lo que a su pronóstico de salud se refiere que ha sido adelantada este martes por Radio Sevilla. El entrenador madrileño de ﻿63 años﻿, renqueante desde el pasado ﻿1 de noviembre de un ﻿accidente vascular cerebral﻿, evoluciona por tanto favorablemente, aunque el proceso, avisan desde su entorno familiar, es largo y todavía no se contempla a corto-medio plazo que se marche a su residencia en la capital andaluza.

Al ex preparador del ﻿Real Betis le fue retirada el miércoles de la semana la ﻿sedación﻿, despertando con signos muy positivos, pues hablaba y reconocía a sus allegados, quedando entonces pendiente de una segunda intervención para corregir la ﻿malformación congénita que le detectaron los especialistas del centro hospitalario hispalense que causó el ﻿ictus﻿. Desde entonces no existía un parte médico por expreso deseo de su mujer, ﻿Rosa﻿, y su hija, ﻿Iris﻿, aunque esta última se ha ido pronunciando al respecto en sus redes sociales, desde donde mandaba ánimos a su progenitor para que salga de este duro trance.

José Mel Pérez﻿, que fuera delantero del conjunto verdiblanco entre ﻿1989 y ﻿1993﻿, así como técnico de su primera plantilla en dos etapas diferentes (﻿2010-2013 y ﻿2014-2016﻿), coincidiendo, además, con los dos últimos ascensos desde ﻿Segunda a ﻿Primera división﻿, se encontraba en paro desde principios de ﻿marzo de 2026﻿, cuando abandonó el ﻿Ittihad Tanger marroquí, tercera experiencia en el extranjero del madrileño, que también dirigió en ﻿Grecia ﻿(al ﻿OFI Creta﻿) e ﻿Inglaterra ﻿(﻿West Bromwich Albion﻿), además de hasta a hasta a catorce entidades españoles (repitió en ﻿Real Betis y ﻿CD Tenerife﻿).

El mundo del fútbol, volcado con el de Hortaleza

La primera semana de noviembre, desde que se conocieron el ingreso hospitalario y la primera intervención de ﻿Pepe Mel﻿, el mundo del fútbol español se ha volcado con el preparador de ﻿Hortaleza﻿, deseándole públicamente una pronta mejoría tanto los clubes en los que ha militado como artillero o técnico, así como organismos como ﻿LaLiga y la ﻿RFEF﻿. Desde el eterno rival, el ﻿Sevilla FC﻿, hubo palabras muy cariñosas de su presidente, ﻿José María del Nido Carrasco ﻿(que fuera durante un tiempo, curiosamente, su yerno), y del mandatario de honor, ﻿Joaquín Caparrós﻿, enfrente en muchas ocasiones en los banquillos durante la dilatada trayectoria de ambos.