Las mejores noticias posibles con Pepe Mel: abandona la UCI y ya está en planta
El ex entrenador verdiblanco, de 63 años, sufrió un ictus el pasado 1 de noviembre del que tuvo que ser intervenido y estaba pendiente de una segunda intervención para corregir la malformación congénita culpable del problema; su evolución está siendo muy positiva y su pronóstico es cada vez más optimista
Pepe Mel ha abandonado ya la Unidad de Cuidados de Intensivos del Hospital Universitario Virgen del Rocío y ha sido trasladado a planta, una señal muy prometedora en lo que a su pronóstico de salud se refiere que ha sido adelantada este martes por Radio Sevilla. El entrenador madrileño de 63 años, renqueante desde el pasado 1 de noviembre de un accidente vascular cerebral, evoluciona por tanto favorablemente, aunque el proceso, avisan desde su entorno familiar, es largo y todavía no se contempla a corto-medio plazo que se marche a su residencia en la capital andaluza.
Al ex preparador del Real Betis le fue retirada el miércoles de la semana la sedación, despertando con signos muy positivos, pues hablaba y reconocía a sus allegados, quedando entonces pendiente de una segunda intervención para corregir la malformación congénita que le detectaron los especialistas del centro hospitalario hispalense que causó el ictus. Desde entonces no existía un parte médico por expreso deseo de su mujer, Rosa, y su hija, Iris, aunque esta última se ha ido pronunciando al respecto en sus redes sociales, desde donde mandaba ánimos a su progenitor para que salga de este duro trance.
José Mel Pérez, que fuera delantero del conjunto verdiblanco entre 1989 y 1993, así como técnico de su primera plantilla en dos etapas diferentes (2010-2013 y 2014-2016), coincidiendo, además, con los dos últimos ascensos desde Segunda a Primera división, se encontraba en paro desde principios de marzo de 2026, cuando abandonó el Ittihad Tanger marroquí, tercera experiencia en el extranjero del madrileño, que también dirigió en Grecia (al OFI Creta) e Inglaterra (West Bromwich Albion), además de hasta a hasta a catorce entidades españoles (repitió en Real Betis y CD Tenerife).
El mundo del fútbol, volcado con el de Hortaleza
La primera semana de noviembre, desde que se conocieron el ingreso hospitalario y la primera intervención de Pepe Mel, el mundo del fútbol español se ha volcado con el preparador de Hortaleza, deseándole públicamente una pronta mejoría tanto los clubes en los que ha militado como artillero o técnico, así como organismos como LaLiga y la RFEF. Desde el eterno rival, el Sevilla FC, hubo palabras muy cariñosas de su presidente, José María del Nido Carrasco (que fuera durante un tiempo, curiosamente, su yerno), y del mandatario de honor, Joaquín Caparrós, enfrente en muchas ocasiones en los banquillos durante la dilatada trayectoria de ambos.