El técnico del filial del club gallego se mostró muy enfadado con el arbitraje después de la derrota de su equipo contra el Albacete Balompié en el partido que cerró la jornada 14 de Segunda división

Fredi Álvarez, entrenador del Celta Fortuna, se mostró muy enfadado por el arbitraje en la rueda de prensa posterior al partido que su equipo perdió contra el Albacete Balompié por 1-0. El técnico dijo que los colegiados de Segunda división no tratan a sus jugadores de la misma forma que otros.

Fredi Álvarez no se cortó a la hora de criticar al arbitraje. "Los jugadores están muy jodidos porque no se les está respetando y lo quiero decir. Sé que me pueden hacer daño estos comentarios, pero no se nos está respetando. No se nos está tratando igual. Los árbitros no tratan igual a nuestros jugadores dentro del campo como fuera y no pueden estar pensando si la segunda parte la continuamos con los jugadores que tienen tarjeta o no. Al árbitro no le importa si Vlad Silva o Raúl Chirveches entran en la segunda parte o no, no le interesa nada. ¿Por qué sigue preguntando, amenazando si siguen los de tarjeta?".

El entrenador del Celta Fortuna pidió el mismo trato que sus rivales. "Que nos traten igual, es lo único que pedimos. En Albacete no perdimos por el árbitro, pero lo único que pedimos es respeto, que nos traten igual que a cualquier equipo. Los futbolistas me están diciendo que no lo notan, que el rival puede hablar con ellos y nosotros no podemos. Solamente pido respeto, que nos traten igual que a los demás algo que no está sucediendo".

Fredi Álvarez, entrenador del Celta Fortuna, defiende a su equipo

El entrenador del Celta Fortuna explicó el proyecto del filial. "Es este, el que vimos hoy. Acabamos el partido con cuatro juveniles. Nos tenemos que medir en los cambios para no acabar con cinco juveniles sobre el terreno de juego. Ese es el proyecto del Celta y lo que tenemos que valorar y a lo que tenemos que dar importancia".

Fredi Álvarez analizó la derrota por 1-0 de su equipo contra el Albacete. "El plan de partido tenía como premisa no encajar pronto y fue un error grave en una pérdida evitable. El juego tenía que ir por fuera, lo metimos por dentro, perdimos el balón y después llegó el autogol. Es una jugada desgraciada para nosotros, una vez más. Nos toca lamentarnos un poco por la situación, pero son cosas que los chicos jóvenes cometemos. Tenemos que aprender de todas estas situaciones".

Por último, se aludió a seguir trabajando para conseguir la permanencia en Segunda división. "Van a sobrevivir los equipos que en los malos momentos sean capaces de salir a flote. Todos vamos a tener malos momentos y rachas de malos resultados. Lo importante es que sigamos trabajando unidos y compactos. Nosotros sabemos para lo que estamos aquí y que vamos a estar sufriendo durante todo el año. Ahora hay que ver cómo responde el equipo e intentar recuperar a jugadores que, en este momento, no están en las mejores condiciones. El aprendizaje que se llevan los chicos de estos partidos es muy grande y es con lo que nos tenemos que quedar".