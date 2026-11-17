El entrenador del CD Tenerife, en la previa del partido de Copa del Rey que va a disputar su equipo contra el CD Badajoz, ha dicho que no comparte las opiniones del máximo accionista del FC Andorra sobre la sanción a Jesús Owono

El fallecimiento de Jesús de Miguel es un suceso que va a arrastrar el CD Tenerife durante todo lo que resta de temporada y probablemente mucho tiempo más. Una de las consecuencias de todo esto ha sido que Jesús Owono, portero del FC Andorra que chocó con el delantero, ha sido sancionado con 12 partidos sin jugar. Castigo que no gustó nada a Gerard Piqué, máximo accionista del equipo del Principiado, quien ahora ha recibido la respuesta de un Álvaro Cervera, entrenador del equipo insular, que ha dicho que entiende la postura de Piqué de defender a los suyos pero que no comparte que la acción sea normal.

"No he visto el vídeo de Piqué, pero he escuchado las declaraciones. Me imagino que él, como máximo accionista del Andorra, está en su papel y tiene que defender a sus jugadores y a su club, y así lo hace", ha dicho Álvaro Cervera sobre las palabras de Gerard Piqué en la previa del partido de la primera ronda de la Copa del Rey que el CD Tenerife va a disputar contra el CD Badajoz este miércoles.

Álvaro Cervera ha dicho que para él la acción entre Jesús de Miguel y Jesús Owono se pudo haber evitado y no la considera como algo habitual que pase en los partidos de fútbol. "Ha dicho que se castigan las consecuencias y no la acción, ¿no? En mi ámbito cercano, fuera del fútbol, tengo gente que opina de diferente manera respecto a estos hechos... Pero creo que él debería volver a ver la acción. No me he pronunciado públicamente ni lo voy a hacer, pero creo que se podía haber evitado. No creo que sea una acción que veamos todos los días, como parece que dice él".

Gerard Piqué reflexionó sobre la sanción de 12 partidos a Jesús Owono la cual no la considera justa

Álvaro Cervera, entrenador del CD Tenerife, ha respondido a Gerard Piqué, máximo accionista del FC Andorra, que hace unos días mostró su desacuerdo a por la sanción de 12 partidos de suspensión a su portero Jesús Owono el cual fue expulsado por chocar con el delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel que falleció a comienzos del mes de noviembre, concretamente el día 3, al no superar las lesiones del impacto recibido.

Gerard Piqué señaló que el castigo a Jesús Owono no va a hacer que Jesús de Miguel vuelva a la vida. "Jesús va a necesitar más de 12 partidos para poder estar disponible y poder competir. No va a haber sanción que nos devuelva a Demi", reflexionó el catalán en un video que fue difundido a través de sus perfiles en las diferentes redes sociales.

Gerard Piqué, máximo accionista del FC Andorra, en un partido durante esta temporada. / IMAGO

Además de ello, reflexionó que la sanción hace que Jesús Owono lo esté pasando aún peor. "Creo de verdad que imponer la sanción máxima a Jesús por esta acción lo pone a él en una situación que no se merece. Porque él no es el culpable de que todo esto haya pasado".