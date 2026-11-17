El jugador del Atlético de Madrid ha criticado con dureza la medida de la coalición de izquierdas que propone limitar las herencias y el ministro ha salido al paso para señalarlo por ver "mal" que se suban los impuestos "al 1% de la población que atesora más patrimonio que 18 millones de españoles juntos"

Marcos Llorente no suele morderse la lengua y tampoco deja indiferente a nadie con sus declaraciones. El futbolista del Atlético de Madrid es noticia por su peculiar estilo de vida, su dieta, sus teorías sobre las fumigaciones nocivas de los aviones o sus gafas de colores. Pero también utiliza las redes sociales como altavoz para expandir su filosofía y defenderse de las críticas, acumulando casi a la par seguidores y detractores.

El centrocampista y lateral diestro colchonero, que decidió retirarse de la selección española tras conquistar el Mundial el pasado verano, tampoco se queda callado con cuestiones sociales o políticas, como hizo para cargar contra el ex ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el trágico accidente ferroviario de Urda. Y ahora, en plena campaña electoral, ha salido a la palestra para estallar contra una propuesta de Frente Amplio.

El ataque de Marcos Llorente: "Tócate los cojones"

En concreto, Marcos Llorente ha comentado un vídeo de su portavoz, Pablo Bustinduy, en el que explica cómo la formación de izquierdas propone limitar las herencias a un máximo de 10 millones de euros por heredero, con un gravamen del 100 % sobre la cantidad que lo exceda. Una iniciativa que ha sido respondida con un duro ataque por parte del futbolista rojiblanco.

"Ahora el estado va a decidir cuánto de lo que has construido durante toda tu vida tienes derecho a dejar a tus hijos. Y el resto se lo quedan ellos. Tócate los cojones", ha señalado en una respuesta a la publicación de la cuenta Wall Street Wolverine, que compartió un fragmento de la intervención del político sobre sus intenciones para redistribuir la riqueza.

"Nadie en España va a heredar más de lo que pueda gastarse en una vida", indicó el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 sobre una de las propuestas de la coalición de 15 partidos a la que se ha sumado, recalcando también que a partir de los 10 millones de euros, el dinero iría destinado al "patrimonio de todos los demás".

Pablo Bustinduy, ministro del Gobierno y portavoz de Frente Amplio. / Imago

Bustinduy responde: "Son recursos para la educación pública, para enseñar ciencia, salud y sentido común"

Además, tras la reacción de Marcos Llorente, Bustinduy no se ha quedado callado, señalando al ex internacional como un privilegiado. "Marcos Llorente ve mal que subamos impuestos al 1% de la población que atesora más patrimonio que 18 millones de españoles juntos", apuntó, pidiendo al mismo tiempo cordura al jugador del Atlético para ponerse en la piel de aquellos que viven una realidad muy diferente.

"Son recursos para que la sanidad pública te cure si tienes un cáncer de piel, y para la educación pública, para enseñar ciencia, salud y sentido común", sentenció, dejando así un 'dardo' a Llorente, que entre otras costumbres suele tomar el sol sin protección y así lo recomienda al resto de la población, en contra de la opinión de los especialistas médicos.