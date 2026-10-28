Marcos Llorente, Dani Carvajal y Courtois cargan contra Óscar Puente por el accidente de dos trenes en Toledo: "En eso has sido un puto desastre"

El jugador del Atlético de Madrid no dudó en atacar al ministro de transportes del Gobierno de España minutos después de conocerse el accidente entre dos trenes en la localidad toledana de Los Yébenes. "Estamos hartos de políticos que parecen más preocupados de ganar discusiones en redes sociales". Este mensaje fue reposteado por el jugador del Getafe y ex del Real Madrid y aplaudido por Courtois

Tragedia la que se ha vivido este miércoles en la localidad de Los Yébenes, en la provincia de Toledo. En torno a las 10:30 de la mañana, la información general, centrada ahora mismo en la campaña electoral de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre, se detenía cuando llegaba a las redacciones la información del choque de dos trenes, un AVE y un Iryo, a la altura de la localdad de Los Yébenes, en Toledo.

Por el momento, lo único que se sabe en torno al accidente, es que la colisión se produjo en torno a las 8 y media de la mañana. En el AVE iban 397 pasajeros y en el Iryo 147. Las últimas informaciones sobre el número de fallecidos, se habla de 30 personas a consecuencia de un accidente que se produjo en el kilómetro 118 entre las localidades de Los Yébenes y Urda, ambas en Toledo. Desde el mundo del deporte ya han sido varias las reacciones, tanto de equipos, instituciones como de jugadores de fútbol. El teléfono facilitado para información de familiares es el: 900 10 10 20

Marcos Llorente y Dani Carvajal señalan a Óscar Puente por el accidente de tren en Toledo

Marcos Llorente, que habitualmente es muy activo en redes sociales, ha sido uno de los primeros en reaccionar al accidente ocurrido en Los Yébenes (Toledo). El jugador del Atlético de Madrid ha publicado una historia en la que directamente ha señalado a Óscar Puente, ministro de transporte del Gobierno de España.

El jugador del Atlético de Madrid en primer lugar le ha pedido a Óscar Puente que deje de un lado X (antes Twitter): "Querido Óscar Puente, ¿no va siendo hora de que dejes de lado Twitter y te centres en el trabajo por el que te pagamos?".

Marcos Llorente, harto de los políticos tras el accidente de dos trenes en Toledo

Marcos Llorente también ha mostrado su hartazgo por los políticos que están más preocupados por ganar pelear en redes sociales y no por estar a la altura de las responsabilidades que tienen: "Cuando hay vidas humanas en juego, lo mínimo que se le puede exigir a un ministro de Transportes es responsabilidad, seriedad, seguridad y respeto. Estamos hartos de políticos que parecen más preocupados por ganar discusiones en redes sociales como si fueran niños de 13 años que por responder a la altura de las responsabilidades que tienen". El mensaje completo a través de una historia de Instagram que ha publicado Marcos Llorente, ha sido reposteado por Dani Carvajal, ex jugador del Real Madrid y reciente fichaje del Getafe.

Por último Marcos Llorente volvía a cargar contra el ministro Óscar Puente y calificaba de "puto desastre" el trabajo del encargado de la cartera de transportes: "Twitter no es tu trabajo. Tu trabajo es el transporte público, la seguridad y rendir cuentas cuando las cosas fallan. Hasta ahora en eso has sido un puto desastre, pero como siempre le echarás la culpa a otro. Que el circo no pare".

Courtois aplaude a Marcos Llorente

El escrito de Marcos Llorente también ha sido aplaudido por el portero del Real Madrid, Courtois. El belga, a través de su agencia de representación, ha expresado sus condolencias: "Desde TC Racing expresamos nuestra máxima consternación por el trágico accidente ferroviario ocurrido hoy en Toledo. Trasladamos nuestras más sinceras condolencias a las familias de las víctimas fallecidas, así como todo nuestro apoyo y solidaridad a las personas heridas y a sus seres queridos. Queremos reconocer y mostrar nuestro máximo apoyo a los servicios de emergencia y a todos los profesionales que trabajan para atender a los afectados y paliar las consecuencias de esta tragedia. Todo nuestro respeto y solidaridad en estos momentos de profundo dolor".