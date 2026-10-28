La estrategia de Ronaldo para invertir su inmensa fortuna: "Soy muy conservador"

El exfutbolista ha diversificado su extraordinario patrimonio entre negocios deportivos, operaciones inmobiliarias y proyectos empresariales, aunque siempre ha defendido una gestión prudente del dinero

A sus 50 años, Ronaldo Nazario ha demostrado que su particular olfato de gol no terminó en su etapa como futbolista. Cierto es que sus carreras y fintas ya quedaron atrás en el tiempo, pero el astro brasileño ha sabido sacar un gran rédito a todo el dinero que cosechó sobre el césped. Ahora posee una extraordinaria fortuna que sigue creciendo día a día.

Tras convertirse en una de las grandes leyendas del fútbol mundial, el brasileño ha construido una nueva carrera en el mundo de los negocios. Sus inversiones han sido casi siempre prósperas, desde clubes de fútbol hasta propiedades de lujo, pasando por proyectos vinculados al pádel y al tenis. Ahora bien, su filosofía financiera siempre ha partido de la premisa de evitar riesgos innecesarios.

Ronaldo Nazario explica cómo invierte su dinero

El exjugador del Real Madrid y del FC Barcelona ha hablado de su estrategia financiera y ha reconocido que no se considera un inversor especialmente arriesgado. Para organizar su patrimonio, cuenta con un equipo de especialistas con los que analiza periódicamente las oportunidades disponibles.

"Soy muy conservador, hice pocas inversiones en mi vida. Tengo un equipo de economistas que viven en España y nos reunimos algunas veces al año para planificar las estrategias de mis inversiones", explica al medio brasileño Valor Económico.

Según las estimaciones, su patrimonio actual ronda los 350 millones de euros, una fortuna que el brasileño construyó gracias a su carrera deportiva y que posteriormente solidificó a través de diferentes proyectos empresariales.

Su estrategia pasa por no comprometer demasiado dinero en operaciones que puedan entrañar riesgos elevados. De hecho, únicamente destina alrededor del 20% de sus ganancias a nuevas inversiones, manteniendo una política prudente en la gestión de sus recursos.

Ronaldo no invierte mucho en bolsa

Los mercados financieros tampoco parecen ser una de sus prioridades. El brasileño reconoce que no dispone del tiempo necesario para seguir diariamente las fluctuaciones bursátiles, por lo que prefiere delegar estas decisiones en su equipo de confianza.

"No tengo tiempo para estar todo el día pendiente de la bolsa. Tengo una pequeña parte de mi dinero, muy pequeña, que le dejo a la mano de mi equipo con cierta libertad para hacer alguna que otra inversión agresiva. Pero es muy poco", explicó.

De esta forma, Ronaldo apuesta por mantener el control de su patrimonio sin renunciar por completo a oportunidades que puedan ofrecer una rentabilidad mayor.

Los negocios de Ronaldo más allá del fútbol

Aunque la prudencia marca su estrategia financiera, el exdelantero también ha puesto en marcha proyectos empresariales relacionados con el deporte. En mayo de 2026 presentó Galácticos Rackets, una iniciativa con la que pretende construir un centenar de pistas de pádel y de tenis en Brasil.

En octubre amplió además su actividad empresarial al asumir el control de la compañía que gestiona las marcas Head y Mares en el mercado brasileño. A estas iniciativas se suma su interés por el fútbol, con un proyecto junto a su antiguo compañero Roberto Carlos para hacerse con el control del Inter de Limeira, un club de la tercera división brasileña.

Ronaldo también ha pasado por la gestión de dos clubes importantes. En 2018 se convirtió en máximo accionista del Real Valladolid, comprando el 51% de las acciones por una cantidad aproximada de 30 millones de euros y que vendió en 2025 a un fondo inversor por unos 50 'kilos'.

En 2021 adquirió el 90% del Cruzeiro, el equipo en el que comenzó su carrera, y vendió su participación en 2024 por una cantidad cercana a los 109 millones de euros.