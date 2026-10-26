Mbappé, aspirante al Balón de Oro, con una comida española entre sus preferidas: "Desde que llegué al Real Madrid, intento ir a los sitios para comerlo"

El internacional francés, que arribó en 2024 al conjunto blanco y atraviesa por un momento dulce tras du doblete en el Clásico, se encuentra perfectamente adaptado a la vida en nuestro país y muestra su gusto por la cultura y la cocina españolas

Coronado este pasado domingo en el Clásico ante el FC Barcelona, al firmar un doblete que posibilitó la victoria del Real Madrid por 1-2, Kylian Mbappé vive un momento dulce. El francés suma ya 14 goles esta temporada, 11 de ellos en LaLiga y tres en Champions, y ha acudido este lunes a la Londres como uno de los nominados y grandes favoritos en la Gala del Balón de Oro, con la que la revista France Football al mejor futbolista del mundo.

Pero más allá del césped, el internacional galo, de 27 años, también se encuentra muy feliz tanto en el club blanco como en la capital de España. El hecho de que ya supiese hablar castellano, dada su afición por el conjunto madridista desde niño, facilitó son duda su adaptación. Pero su gusto por la cultura de nuestro país va más allá del lenguaje, llegando también a la alimentación.

Así lo dejó patente en una simpática entrevista realizada hace un tiempo con el influencer Ibai Llanos, que le sorprendió con "una caja misteriosa" con la que fue presentando diferentes regalos. Entre ellos, el que bien podría considerar el producto estrella español, al menos en la cocina.

Jamón y queso manchego: "Me encanta la combinación"

Así, tras regalarle unas entradas para un evento de boxeo en Sevilla, el y creador de contenido le hizo entrega de "dos cosas muy importantes", pasando a detallarlas. "Jamón Joselito, probablemente el mejor jamón del mundo, y te lo he traído con queso manchego, de Castilla La Mancha, de aquí, de España, ¿Te gusta la combinación?", le preguntó al crack madridista.

La respuesta de Mbappé, por si había alguna duda, fue contundente "Sí, me encanta la combinación", afirmó. Además, por si había alguna duda, desveló que en el caso del producto ibérico, es algo que busca asiduamente en los restaurantes y bares a los que suele acudir. "Desde que he llegado a España intento ir a los sitios para comer jamón", indicó, admitiendo al mismo tiempo, sin embargo, que no conocía el quiso manchego.

Ibai Llanos: "No sé si le caigo muy bien"

“Desde hace años a Mbappé le tengo una admiración enorme, pero la verdad es que no sé si le caigo muy bien. Tengo varios tweets que espero que no haya visto nunca porque si no, cuando le dé la caja será bastante incómodo. Esta es la oportunidad para que Mbappé nunca se olvide de mí y que finalmente esta historia tenga un final feliz y para ello me lo voy a currar muchísimo”, explicó Ibai Llanos antes de recibir al delantero, que tras varios veranos de idas y venidas acabó recalando en el Real Madrid en 2024 a coste cero, tras acabar contrato con el PSG.

Además, el influencer le obsequió con un balón Nike personalizado y le confesó que en 2022, cuando renovó con el PSG, creía que ya no ficharía por el Real Madrid, por lo que le dejó uno de esos mensajes en redes sociales. "Pensé que ibas a venir, al final no, y me rompiste el corazón", le dijo entre bromas.