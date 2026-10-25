Mazazo para Vinicius, jugador del Real Madrid, antes del Clásico: "Nuestro amor nunca dejó de existir"

El brasileño, que no podrá estar ante el Barcelona este mismo domingo en el Spotify Camp Nou, se separó Virginia Fonseca hace escasas dos semanas. La influencer brasileña publicó, junto a Zé Felipe, padre de sus tres hijos, la vuelta a la relación. "La vida nos trajo de vuelta el uno al otro", escribió el cantante

Vinicius Junior será este domingo una de las grandes ausencias del Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid. El jugador brasileño del Real Madrid está cumpliendo sanción después de su última expulsión y a pesar de que el cuadro de José Mourinho apeló, el recurso fue infructuoso y tendrá que ver desde casa las andanzas de su equipo en el Camp Nou.

Vinicius no está teniendo una temporada sencilla en el Real Madrid. El brasileño no está siendo por el momento ese jugador desequilibrante que cuando coge el balón en carrera suele ser letal de cara a portería. Vinicius solo ha marcado un gol y repartido tres asistencias entre Liga y Champions League.

Además Vinicius ha visto como Mourinho, a pesar de alabar su entregar y profesionalidad, le ha señalado en varias ocasiones por no estar aún a su mejor nivel. Los problemas deportivos no son los únicos que asolan a Vinicius ya que a nivel personal, hace escasas dos semanas, el jugador del Real Madrid tuvo que afrontar la separación de la que era su pareja, Virginia Fonseca. La creadora de contenidos brasileña ha rehecho su vida y no ha dudado en mostrarlo a través de las redes sociales.

Virginia Fonseca, ex pareja de Vinicius, rehace su vida sin el jugador del Real Madrid

En una imagen de Instagram que han compartido Virginia Fonseca y el cantante brasileño Zé Felipe, se ve a la pareja, que tienen tres hijos en común, anunciando su regreso. "¡Dios escribió un nuevo capítulo en nuestra historia! En el 4to cumpleaños de nuestra princesa, tuvimos otro motivo para celebrarlo. Después de un tiempo separados, siguiendo caminos diferentes, la vida nos trajo de vuelta el uno al otro".

Zé Felipe apuntó a que el amor entere Virginia Fonseca, ex de Vinicius, y él, nunca dejó de existir: "Nuestro amor nunca dejó de existir, y hoy estamos reconstruyendo nuestra familia, más unidos, maduros, y con Dios al frente de todo. ¡Que esta vez sea para siempre!". Todo esto acompañado de una imagen en la que se ve a la ex pareja de Vinicius y al citado anteriormente Zé Felipe, posando con una de sus manos levantadas y mostrando un anillo de compromiso.

La ex de Vinicius regresa con el padre de sus hijos

Además de la imagen citada anteriormente, Virginia Fonseca y Zé Felipe compartieron hace pocas horas una imagen en un avión en el que además vuelven a presumir de anillo de compromiso e informan, de manera oficial, de que han vuelto a retomar la relación después de que Virginia Fonseca fuese durante un tiempo pareja de Vinicius Junior. "Aprovecho esta oportunidad para compartir que estamos juntos nuevamente, viviendo una fase de gran felicidad, unidad y complicidad. Sabemos que muchos juzgarán y criticarán nuestras decisiones, pero hemos aprendido que lo que realmente importa es nuestra familia, nuestro amor, y la paz que hemos construido juntos. Seguimos siendo felices, respetando las diferencias y valorando lo que realmente importa", escribió la nueva pareja de Virginia Fonseca.