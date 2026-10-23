La mujer de Diogo Jota desvela los últimos mensajes antes del accidente: "No quites la vista de la carretera"

Rute Cardoso recuerda los últimos mensajes que intercambió con Diogo Jota antes del accidente mortal en el que también falleció su hermano André Silva. En su biografía, la mujer del delantero desvela la advertencia que le hizo durante el viaje: "No quites la vista de la carretera"

La muerte de Diogo Jota sigue dejando historias que permiten conocer los últimos momentos del futbolista portugués y el impacto que su pérdida tuvo en su entorno más cercano. Más de un año después del accidente de tráfico en el que también falleció su hermano André Silva, su mujer, Rute Cardoso, ha relatado los últimos mensajes que intercambió con el delantero del Liverpool antes de la tragedia.

El testimonio forma parte de la biografía Diogo Jota: Forever in Our Hearts, escrita por José Manuel Delgado, que busca preservar la memoria del jugador a través de los recuerdos de familiares y personas que compartieron su vida. En sus páginas, Cardoso reconstruye las horas de incertidumbre que precedieron a la noticia que cambió para siempre su vida. Jota tenía 28 años, era padre de tres hijos y se había casado con Rute apenas once días antes del accidente. La pareja llevaba junta desde la adolescencia y había celebrado su boda el 22 de junio, poco antes de que el futbolista perdiera la vida junto a su hermano.

"Buen viaje": el último intercambio de mensajes

El 3 de julio de 2025, los dos hermanos se encontraban en Zamora durante un desplazamiento relacionado con la devolución de un Lamborghini que habían alquilado en Santander. Después de despedirse de la familia de Cardoso, emprendieron el viaje de regreso hacia la capital cántabra, desde donde tenían previsto continuar su trayecto hacia Inglaterra. Poco después de que se marcharan, Rute decidió escribirle a su marido para desearle un buen viaje. "Unos minutos después de que se marcharan, le envié un mensaje a Diogo diciéndole: "Buen viaje"", recuerda en el libro. El delantero respondió con un emoji y ella aprovechó para lanzarle una advertencia que, tras conocerse lo ocurrido, adquiere un significado especialmente doloroso: "No quites la vista de la carretera".

La conversación continuó con otro mensaje de Cardoso. La mujer le envió un vídeo de uno de los bailes de su reciente boda y le comentó que tenía algo que enseñarle cuando descansara del viaje. Era una escena cotidiana entre dos personas que acababan de celebrar uno de los momentos más felices de su vida y que esperaban volver a encontrarse después del desplazamiento. Sin embargo, la espera terminó convirtiéndose en una pesadilla. "Según mi reloj, esa noche recorrí 11 km dando vueltas por el patio de la casa de mi hermana", explica Cardoso al recordar las horas posteriores, marcadas por la preocupación y la falta de noticias.

La angustia de Rute Cardoso ante el silencio

Con el paso del tiempo, la ausencia de respuestas comenzó a aumentar su inquietud. Rute enviaba mensajes a Diogo sin recibir contestación y tampoco conseguía contactar con André Silva. La incertidumbre la llevó a buscar información por distintas vías, sin saber todavía qué había sucedido durante el trayecto.Cardoso relata que llamó al hotel en el que los hermanos debían haber pasado la noche, además de ponerse en contacto con hospitales de la zona y con la policía española. Ninguna de esas gestiones le permitió encontrar una explicación inmediata a la desaparición de los dos futbolistas.Finalmente, decidió llamar a su tío, convencida de que quizá pudiera obtener más información a través de sus contactos con la policía de tráfico. Fue durante una conversación telefónica entre su familiar y un agente cuando escuchó unas palabras que terminaron por confirmar sus peores temores: estaban hablando de los cadáveres de dos hermanos trasladados al depósito. El relato de Rute reconstruye así el paso de una conversación rutinaria a una noche de angustia que acabó con la noticia de la muerte de su marido y de su cuñado.

La huella que dejó Diogo Jota en el Liverpool

La tragedia conmocionó al fútbol portugués y al Liverpool, club en el que Diogo Jota se había convertido en una pieza importante. El delantero disputó 123 partidos oficiales con el conjunto inglés y marcó 47 goles, además de contribuir al camino del equipo hacia el título de la Premier League de la temporada 2024-25. Su fallecimiento truncó una carrera deportiva que atravesaba un momento importante y dejó a una familia que acababa de comenzar una nueva etapa tras su boda. Más allá de sus números y de su trayectoria sobre el césped, la biografía pretende conservar la dimensión personal del futbolista y los recuerdos de quienes estuvieron a su lado.