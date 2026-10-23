Fermín, 'harto' antes del clásico: "Al Madrid le va bien alimentar la polémica, a nosotros nos cansa"

Fermín López está 'harto' del Clásico y deja mensaje sobre la polémica arbitral. El centrocampista del Barcelona defiende la línea de Hansi Flick, reconoce la importancia de Courtois y Mbappé y apuesta por Lamine Yamal para el Balón de Oro

El clásico sigue generando polémica y Fermín López no ha querido mantenerse al margen. El centrocampista del Barcelona ha lanzado un mensaje directo sobre las polémicas arbitrales que están marcando la previa del duelo ante el Real Madrid, con José Mourinho en el centro de las miradas. El andaluz tiene claro que su equipo no debe desviarse de su camino y ha dejado una frase que resume su postura: "Ya cansa su discurso sobre los árbitros y la polémica".

El encuentro del domingo, a las 21:00 horas, llega con mucho más en juego que tres puntos. La rivalidad entre azulgranas y madridistas vuelve a acaparar la atención del fútbol mundial, con la clasificación de LaLiga como uno de los grandes alicientes. El Barça buscará ampliar su ventaja hasta los nueve puntos, pero para ello tendrá que responder sobre el césped ante un rival que cuenta con futbolistas capaces de decidir un partido en cualquier momento.

Fermín apunta al Clásico tras superar su lesión

Una de las noticias positivas para el Barcelona es el regreso a la dinámica competitiva de Fermín, que ha dejado atrás sus problemas físicos y afronta el partido con confianza. El propio jugador ha reconocido la importancia que ha tenido Hansi Flick durante su recuperación, tanto por el respaldo recibido como por el protagonismo que le ha concedido en el equipo. "La lesión ya es pasado y estoy muy agradecido a Hansi Flick, que me dé tanta confianza como lo hace él", ha explicado el centrocampista, que se perfila como uno de los candidatos a ocupar un puesto en el once titular.

La baja de Dani Olmo, lesionado en París y que estará aproximadamente un mes fuera de los terrenos de juego, puede abrir todavía más la puerta a Fermín. El futbolista de El Campillo tendrá la oportunidad de asumir galones en una cita de máxima exigencia y demostrar que puede ser determinante en uno de los partidos más importantes de la temporada. Además, el andaluz ya sabe lo que significa marcarle al Real Madrid. Su capacidad para llegar desde segunda línea, aparecer en zonas de remate y sorprender a la defensa rival le convierte en una alternativa importante para un Barcelona que quiere mantener su línea de resultados.

Un mensaje directo sobre Mourinho y los árbitros

Más allá de su situación personal, Fermín ha sido especialmente contundente al valorar el ambiente que rodea al Clásico. Las declaraciones y las quejas arbitrales han ganado protagonismo en los días previos al encuentro, una circunstancia que el jugador azulgrana considera innecesaria. "No entramos en la polémica de los árbitros. A ellos ya les va bien alimentarla. A nosotros nos cansa", ha afirmado.

Sus palabras llegan en un contexto marcado por las intervenciones de José Mourinho, técnico del Real Madrid en esta etapa, que ha situado el arbitraje entre los asuntos más comentados de la previa. Fermín, sin embargo, ha querido dejar claro que el Barcelona no pretende participar en ese debate y que su prioridad debe ser competir al máximo nivel. El centrocampista también ha defendido el camino que está siguiendo el equipo de Hansi Flick. "Estamos haciendo las cosas bien, ganando y transmitiendo unos valores que representan al Barça. Tenemos que seguir en nuestra línea", ha señalado. El mensaje del azulgrana es claro: la respuesta debe llegar sobre el terreno de juego. El Barcelona pretende mantener su identidad, imponer su fútbol y evitar que el ruido exterior condicione su preparación para una cita en la que cada detalle puede resultar decisivo.

Courtois y Mbappé, las amenazas que más preocupan

Fermín tampoco ha querido restar méritos al Real Madrid. Aunque confía en las posibilidades de su equipo, reconoce que el conjunto blanco dispone de jugadores capaces de cambiar el desarrollo de un partido por sí solos. Al ser preguntado por los futbolistas madridistas que preferiría no tener enfrente, el centrocampista ha señalado a dos nombres propios: Thibaut Courtois y Kylian Mbappé. "Courtois te da muchos puntos y Mbappé te marca muchas diferencias arriba, así que, si me das a elegir, los quitaría a los dos", ha respondido. La elección no es casual. El portero belga puede sostener al Madrid en los momentos de mayor dificultad, mientras que el delantero francés representa una amenaza constante por su velocidad, su capacidad para atacar los espacios y su facilidad para encontrar el camino del gol. Para el Barcelona, neutralizar a ambos será una de las claves si quiere salir victorioso del Santiago Bernabéu.

En el otro lado de la rivalidad, Fermín también ha mostrado su apuesta para el Balón de Oro. El centrocampista no ha dudado al elegir a Lamine Yamal, al que considera el mejor futbolista. El extremo azulgrana volverá a concentrar buena parte de los focos en un Clásico que puede reforzar su candidatura entre las grandes estrellas del fútbol mundial.

Con la confianza de Flick, la posibilidad de ganar protagonismo y un mensaje contundente sobre el arbitraje, Fermín llega a la cita dispuesto a ser importante. El Barcelona quiere que el partido se decida por el fútbol y no por la polémica, aunque sabe que enfrente tendrá a un Real Madrid repleto de argumentos para discutirle el dominio.