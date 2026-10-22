Toni Freixa, ex directivo del Barcelona, calienta el Clásico: "El Barça está muy por encima del Real Madrid"

Toni Freixa calienta la previa del Clásico con una contundente valoración sobre el Barça y el Real Madrid. El exdirectivo azulgrana considera que el equipo culé está muy por encima de su eterno rival y cuestiona las sensaciones que han dejado los blancos en sus últimos partidos

El Clásico vuelve a calentar motores y, como suele ocurrir en los días previos a uno de los partidos más esperados del fútbol español, las declaraciones empiezan a elevar la temperatura. Esta vez ha sido Toni Freixa quien ha puesto sobre la mesa su particular análisis de la situación de los dos grandes del fútbol español. El exdirectivo del FC Barcelona se ha pronunciado en El Partidazo de COPE y ha dejado clara su postura sobre la distancia que, a su juicio, existe actualmente entre azulgranas y madridistas.

"Creo que el Barça está muy por encima del Real Madrid", ha afirmado Freixa, en una valoración que llega después de los compromisos europeos de ambos equipos y con el enfrentamiento entre los eternos rivales cada vez más cerca. Una declaración rotunda con la que vuelve a alimentar la rivalidad entre dos clubes que afrontan cada Clásico con mucho más que tres puntos en juego.

El exdirigente barcelonista considera que el equipo azulgrana se encuentra en una posición favorable respecto al conjunto blanco. Sin embargo, su análisis no se limita a establecer una comparación entre ambas plantillas, sino que también pone el foco en las sensaciones que han dejado los últimos partidos del Real Madrid.

Freixa cuestiona las sensaciones que transmite el Real Madrid

Los resultados recientes del equipo madridista no han sido suficientes para convencer a Freixa. El exdirectivo reconoce que el Real Madrid ha conseguido sacar adelante sus compromisos después del parón, pero considera que los marcadores no siempre reflejan un dominio claro sobre sus adversarios.

En su análisis también ha aparecido el encuentro frente al Sevilla, sobre el que ha aludido a cuestiones arbitrales y a situaciones que, desde su punto de vista, merecen una lectura más allá del resultado final. Pese a sus críticas, Freixa no descarta que el conjunto blanco pueda mejorar su rendimiento durante los próximos meses. El Real Madrid dispone de margen para crecer a lo largo de la temporada, aunque el exdirectivo mantiene su opinión sobre la diferencia que actualmente percibe entre ambos equipos.

El Clásico, mucho más que una comparación entre plantillas

La rivalidad entre el Barça y el Real Madrid hace que cualquier declaración procedente de uno de los dos entornos adquiera una dimensión especial. Las palabras de Freixa no son una excepción y añaden un nuevo argumento a una previa marcada por las expectativas y el debate sobre el verdadero nivel de ambos proyectos.

El exdirectivo ha resumido su postura con otra reflexión sobre la lucha por los títulos: "Al final, solo hay sitio para uno en los títulos". Una frase que pone de manifiesto la exigencia que acompaña a los dos grandes del fútbol español, conscientes de que cada temporada se mide también en función de lo que consigue el eterno rival. En ese contexto, Freixa mantiene su apuesta por el Barcelona y considera que el equipo azulgrana parte de una situación deportiva más favorable. Se trata, en cualquier caso, de su valoración personal antes de un partido que deberá resolver las diferencias sobre el terreno de juego.