Toni Freixa, ex portavoz del Barcelona, hace sangre con la derrota del Atlético de Madrid en Copa del Rey

El que fuese candidato a las elecciones a la presidencia culé en 2021, aprovechó el triunfo de la Real Sociedad para ironizar en redes sociales sobre el olor del Césped de la Cartuja y tras el tuit de los colchoneros cuando eliminaron a los blaugranas en Champions League

El Atlético de Madrid cayó en la final de Copa del Rey en una emocionante tanda de penaltis ante la Real Sociedad. El encuentro, que se disputó en el Estadio de la Cartuja de Sevilla, terminó con el Atlético de Madrid diciendo adiós a la primera posibilidad de título en este tramo final de campaña en el que también tendrá que jugar en pocos días la semifinal de la Champions League.

Este pasado sábado, además de los propios aficionados de la Real Sociedad, los donostiarras contaban con el 'apoyo' de otras aficiones como la del Barcelona. Esto se pudo ver claramente en los tuits que lanzó durante el transcurso de la final de Copa del Rey, Toni Freixa, ex portavoz de la junta del Barcelona y que en 2021 se presentó a las elecciones para la presidencia del conjunto culé. Los mensajes de Toni Freixa en X (antes Twitter) no dejaron indiferente a nadie, especialmente el último en el que responde directamente al Atlético de Madrid.

Toni Freixa responde con ironía al Atlético de Madrid

Toni Freixa lanzó en torno a las 11 de la noche un mensaje en el que comentaba un escueto "Contra 11 cuesta más". El que fuese dirigente del Barcelona hacía referencia indirecta al partido de vuelta de cuartos de final de Champions League en el que los culés se quedaron con 10 frente a los colchoneros. Ese fue el primer mensaje de Toni Freixa, en el segundo felicitó a la Real Sociedad por su título de campeón de Copa del Rey con mención incluida a la cuenta oficial del cuadro donostiarra.

Pero la traca final vino en torno a las 12 y media de la madrugada ya del domingo. Toni Freixa, no se cortó para hacer un poco de más sangre con la derrota del Atlético de Madrid y respondiendo a un tuit que los colchoneros habían publicado en la mañana del sábado en el que se leía: "Buenos días. Hoy el Club Atlético de Madrid juega la final de Copa del Rey", escribió el ex dirigente culé: "Se os ha olvidado contarnos a qué huele el césped del Estadio de la Cartuja".

La historia del césped que enfrentó a Barcelona y Atlético de Madrid

Este mensaje de Toni Freixa en relación al olor del césped del Estadio de la Cartuja de Sevilla no es aleatorio. Todo empezó cuando Hansi Flick, en el último entrenamiento previo al choque de vuelta de cuartos de final de la Champions League, elevó una queja a la UEFA para que midiese la altura del césped del Metropolitano.

El Barcelona terminó cayendo ante los colchoneros y al día siguiente, el propio Atlético de Madrid publicó una imagen del césped del Metropolitano y un mensaje en el que se podría leer lo siguiente: "Nos encanta el olor a césped recién cortado por la mañana". Por ello y aprovechando la derrota del Atlético de Madrid, Toni Freixa quiso devolvérsela a los colchoneros a través de las redes sociales.