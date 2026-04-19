El Betis vuelve a mover ficha por Roony Bardghji: el Barcelona le busca salida para el próximo mercado de verano

Deco mantiene a Abde entre los candidatos para reforzar el puesto de extremo zurdo en la plantilla del Barça y Manu Fajardo retoma el interés que viene mostrando en el joven atacante sueco desde que despuntó en el Copenhague. Los verdiblancos tienen una fuerte competencia con grandes clubes de la Serie A italiana, la Ligue 1 francesa y la Liga de Portugal

El FC Barcelona tiene como máxima prioridad el fichaje de un extremo y el Real Betis está muy atento a los movimientos que haga Deco. En el club verdiblanco no le quitan ojo al director deportivo azulgrana. Por varios motivos, además. Primero, porque hace meses que Ez Abde está en los primeros puestos de una agenda en la que también aparecen nombres como los de otros atacantes con pasado en La Masía como Jan Virgili (RCD Mallorca) o Víctor Muñoz (CA Osasuna), debido a que el club catalán no puede asumir el pago de los 30 millones de euros que el Manchester United le pide por el cedido Marcus Rashford.

No obstante, este contexto también fuerza al Barça a buscar salidas para los futbolistas de ataque que menos protagonismo tienen con Hansi Flick y aquí vuelve a aparecer el nombre del Betis como uno de los clubes más interesados en hacerse con una cesión con opción de compra de Roony Bardghji, a quien en el Camp Nou están buscando una salida para este próximo verano, despertando así el interés de numeros equipos europeos.

Otro de los pretendientes es el AS Monaco, que mantiene abiertas negociaciones para quedarse con Ansu Fati por los 11 millones de su opción de compra, pero presiona para conseguir que el joven atacante acceda a bajar notablemente sus altísimos emolumentos, que en esta 25/26 está compartiendo con su club de origen.

Roony Bardghji acumula pretendientes: Betis, Monaco, Juventus y Oporto solicitan su cesión al Barça

El interés del Real Betis en hacerse con los servicios de Roony Bardghji ha sido desvelado por una información publicada por Mundo Deportivo, en la que deja claro que la Juventus FC italiana sería la entidad mejor colocada y en la que también subrayan las gestiones de tanteo realizadas por otro viejo pretendiente como es el FC Porto portugués -ya pujó con fuerza el pasado verano- y las ya mencionadas conversaciones con el AS Monaco, el equipo del Principado.

Ni mucho menos es la primera vez que Manu Fajardo mueve ficha por este atacante nacido hace 20 años en Kuwait, con pasaporte sirio y sueco, que arrancó su carrera en Noruega y que llegó al Barcelona procedente del FK Copenhague de Dinamarca. De hecho, como avanzó en exclusiva ESTADIO Deportivo el pasado verano, el Betis se puso en contacto con los culés para interesarse por una posible cesión en esta 25/26 y le manejaba como alternativa para la entonces enquistada operación de Antony dos Santos. Finalmente, tras verle en acción, Hansi Flick le dio un sitio y Fajardo inscribió al Betis en 'la lista de espera' para esta 26/27.

Y es que el Real Betis ya se había interesado por Roony Bardghji cuando despuntaba en el primer equipo del FK Copenhague y fue identificado por la secretaría técnica como una gran oportunidad de mercado al acabar contrato el 30 de junio de este 2026; si bien nunca llegó a dar el paso definitivo por culpa de una grave lesión de rodilla que le tuvo 11 meses parado después de haber irrumpido con 11 tantos en 37 partidos en el conjunto danés.

Roony Bardghji marcó y asistió en la victoria del Barça ante el Betis en La Cartuja

Una vez recuperado de su larga baja, Oporto y Barcelona pugnaron ofreciendo al Copenhague 2,5 millones de euros más el 15 por ciento de una futura venta por un futbolista que puede actuar en las tres posiciones de la mediapunta y al que Transfermarkt tasaba en 7,5 millones de euros a los 19 años. Se lo llevaron los culés y le hicieron un contrato hasta 2029.

A día de hoy está valorado en 15 millones por el citado portal especializado, doblando su cotización a pesar de que sólo suma 616 minutos con dos goles y cuatro asistencias. La mitad de esa hoja de servicio la rellenó en La Cartuja, donde metió un tanto y dio otro en el 3-5 ante el Betis. "Pienso que me merecía haber jugado más", se quejó hace poco Bardghji, alimentando así los rumores de salida.