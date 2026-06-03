El grueso del dinero, para el delantero: la gran inversión estival, en el acompañante del 'Cucho'

En cuanto se despache la generación de plusvalía superior a los 20 millones antes del 30 de junio y se defina la partida presupuestaria para el rearme del plantel, Fajardo apostará por relevos naturales y buscará arriba efectivos contrastados

Bakambu, que no se despidió sobre el césped de La Cartuja, deja una vacante que en Los Bermejales quieren cubrir a lo grande.Lince

El Real Betis afrontará este verano una reconstrucción importante de su plantilla, habida cuenta de que la exigencia crece por la histórica clasificación 21 años después para la Champions League. Las dos grandes prioridades para la dirección deportiva, como es sabido, están en el lateral izquierdo (donde no se descarta una renovación absoluta) y la delantera, aunque habrá varios retoques en todas las líneas. En cualquier caso, no se maneja el escenario de la limpia o la desbandada, ya que hará falta fondo de armario, con segundas oportunidades para fichajes que no rindieron como se esperaba (caso de Rodrigo Riquelme) y soluciones naturales, como la de Manu González por Adrián San Miguel.

Y es que el grueso de la inversión se quiere destinar, según ha podido confirmar ESTADIO Deportivo, al acompañante arriba del 'Cucho' Hernández que sustituya a los salientes Cédric Bakambu y 'Chimy' Ávila. La idea es reclutar sólo a un artillero, con un perfil diferente al del colombiano (fuerte, con buena talla, de gran juego de espaldas y aéreo) para que se complementen. Aquí, salvo oportunidad de mercado irrechazable, no se busca como el curso pasado un jugador joven y revalorizable, sino que se apostará por alguien contrastado y de cierto caché que, eso sí, necesite continuidad y minutos.

No se trata de gastar una millonada porque sí, pero se es consciente en la planta noble del Estadio de La Cartuja y en los despachos de la comisión deportiva en la Ciudad Deportiva Luis del Sol de que habrá que abonar un montante seguramente superior a los 13 millones que costó adelantar al mercado invernal de la 24/25 la contratación del de Pereira, que se estaba 'hinchado' a meter goles con el Columbus Crew y cuya adquisición se iba a abordar el verano siguiente. Salvo sorpresa, además, el elegido tendrá pasaporte comunitario y experiencia en LaLiga, aunque se están revisando varias alternativas en este sentido.

El lateral zurdo se atraganta y se encarece

La otra gran prioridad del Real Betis en el mercado invernal, el lateral izquierdo, no está marchando por buen camino. Y eso que Manu Fajardo y sus colaboradores tenían detectadas varias alternativas interesantes que a priori podían reclutarse a un precio interesante, habida cuenta de que no juegan en grandes equipos ni sus salarios son desorbitados, aunque no contaban con la alta competencia.

Así, por ejemplo, Souffian El Karouani apunta a la Saudi Pro League por una cantidad que superará los 23 millones de euros, mientras que Flávio Nazinho está apalabrado por el Mónaco por unos cinco millones, un montante asumible, pero con la promesa de multiplicar su discreto salario en el Círculo de Brujas. Por último, el Barça se ha metido en las subastas por Kaiki Bruno (además, extracomunitario) y el joven Jorge Salinas.