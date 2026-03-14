Roony Bardghji, entre recuperar protagonismo en el Barcelona o salir cedido

Roony Bardghji, el joven extremo sueco fichado por el FC Barcelona en verano, aspira a ganar protagonismo en el primer equipo, pero sin un hueco claro para Hansi Flick, empiezan a llegar las ofertas para una cesión. Incorporado por Deco como el sustituto de Lamine Yamal, sus minutos esta temporada no han mostrado el nivel que sostuvo en el Copenhague

Roony Bardghji afronta el tramo final de la temporada con la intención de consolidarse en el primer equipo del Barcelona. El extremo sueco, fichado el pasado verano por poco más de dos millones de euros, ha despertado el interés de varios clubes europeos, aunque su prioridad sigue siendo triunfar en el conjunto azulgrana.

Una apuesta de futuro del Barça

El club azulgrana incorporó a Bardghji el pasado mercado estival como una apuesta clara de futuro. La dirección deportiva, liderada por Deco, llevaba tiempo siguiendo al futbolista y decidió invertir cerca de 2,5 millones de euros para hacerse con sus servicios.

El plan inicial contemplaba una adaptación progresiva al primer equipo. Aunque el atacante fue inscrito en el filial, desde el primer momento se pensó en él como un jugador con potencial para formar parte de la rotación ofensiva del primer equipo dirigido por Hansi Flick.

Su valor de mercado ha crecido de forma notable desde entonces. Actualmente se sitúa alrededor de los 10 millones de euros, lo que confirma el acierto de la operación desde el punto de vista deportivo y económico.

Competencia directa con Lamine Yamal

Uno de los principales obstáculos para el protagonismo del extremo sueco es la competencia directa con Lamine Yamal. Ambos ocupan la misma posición en el ataque azulgrana, lo que limita las oportunidades del futbolista nórdico. En cualquier caso, Bardghji se ha convertido en el recambio natural del joven internacional español dentro del esquema de Flick.

De cara al próximo encuentro en LaLiga frente al Sevilla, incluso existe cierta incertidumbre sobre la presencia de Yamal, por la cercana eliminatoria de vuelta de Champions League ante el Newcastle, lo que podría abrir la puerta a que el sueco tenga más minutos.

Un talento ofensivo con proyección

El delantero sueco ha demostrado en sus apariciones que posee cualidades muy interesantes para el ataque azulgrana. Destaca por su capacidad de desequilibrio, velocidad, técnica y facilidad para generar ocasiones de gol. Durante la primera parte del curso tuvo una participación más constante. En ese periodo llegó a firmar dos goles y cuatro asistencias, mostrando un rendimiento prometedor.

Su última titularidad se produjo el 21 de enero en un partido de Champions League frente al Slavia Praga. Desde entonces su protagonismo ha disminuido, aunque sigue formando parte de las rotaciones. La última vez que jugó fue el pasado 28 de febrero, cuando disputó los últimos 18 minutos del encuentro contra el Villarreal.

Interés europeo, pero sin intención de salir

El crecimiento del futbolista no ha pasado desapercibido en el mercado. Según informa Sport, varios clubes europeos han contactado con el Barcelona para conocer la posibilidad de incorporar al jugador en calidad de cedido.

Entre los equipos interesados se encuentran dos clubes de Portugal y al menos uno de la Bundesliga. Sin embargo, tanto el Barça como el propio futbolista mantienen la misma idea: continuar juntos. Bardghji rechazó ofertas importantes antes de firmar por el club catalán y siempre tuvo claro que su objetivo era crecer dentro del primer equipo azulgrana.

La planificación del Barça para el ataque

En el club no se plantean una salida a corto plazo. La planificación deportiva pasa por reforzar la delantera únicamente si se produce la salida de Robert Lewandowski, además de intentar mantener a Marcus Rashford.

Con ese escenario, Bardghji seguiría formando parte del fondo de armario ofensivo del equipo, aportando profundidad a una plantilla que no cuenta con demasiadas alternativas en ataque.

El futbolista sueco, por su parte, espera que el tramo final de la temporada le ofrezca nuevas oportunidades para demostrar su potencial y confirmar que puede tener un papel importante en el proyecto de futuro del FC Barcelona.