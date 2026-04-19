El Mónaco busca cerrar la continuidad de Ansu Fati

El futuro de Ansu Fati se define entre el interés del Mónaco y las exigencias económicas que marcarán su continuidad

El Mónaco ha dado un paso adelante en su intención de quedarse con Ansu Fati de forma definitiva. El delantero, actualmente cedido por el FC Barcelona, ha logrado convencer a la dirección deportiva del club francés, aunque su continuidad no está garantizada sin antes resolver varios aspectos clave, especialmente en el plano económico.

A pesar de no haber recuperado totalmente el nivel que mostró en sus primeros años en el Barça, el atacante ha dejado señales positivas durante la temporada. Con 9 goles en 25 partidos, su aportación ha sido relevante en la lucha del equipo por puestos europeos, lo que ha reforzado la idea de mantenerlo en la plantilla.

Una operación viable… con ajustes salariales

El acuerdo de cesión incluía una opción de compra cercana a los 11 millones de euros, cifra que el conjunto monegasco está dispuesto a asumir. Sin embargo, el verdadero obstáculo no es el traspaso, sino el alto salario del jugador, que actualmente percibe ingresos muy por encima de la media del club y de la propia Ligue 1, con excepción de casos como el PSG.

Desde el Mónaco consideran imprescindible una reducción significativa del sueldo para cerrar la operación. Este punto será determinante, ya que el club no quiere comprometer su equilibrio financiero por un solo futbolista.

El papel del Barcelona en la negociación

Por su parte, el FC Barcelona no pierde de vista la situación. Aunque está abierto a una venta, tampoco desea desligarse completamente del jugador. Por ello, en el contrato se incluyó una cláusula de recompra de unos 25 millones de euros, lo que permitiría al club catalán recuperar a Ansu en el futuro si vuelve a alcanzar su mejor versión.

Además, una venta definitiva supondría un alivio económico importante para la entidad azulgrana, que liberaría masa salarial y obtendría recursos para reforzar otras posiciones.

Un rendimiento de más a menos

La temporada de Ansu Fati ha tenido dos caras. Su inicio fue prometedor, con seis goles en sus primeros encuentros, lo que le permitió ganarse un puesto en el once titular. Sin embargo, con el paso de los meses, su protagonismo fue disminuyendo.

Factores como cambios en el banquillo, menor regularidad y algunos problemas físicos han condicionado su rendimiento. En los últimos meses, su participación ha sido más limitada, siendo titular en pocas ocasiones.

Futuro abierto en el Principado

Con solo unos partidos por disputarse en la temporada, el futuro del delantero sigue en el aire. El Mónaco valora su talento y su capacidad de desequilibrio, pero mantiene una postura firme: no habrá fichaje sin ajuste salarial.

En definitiva, la operación está bien encaminada, pero dependerá de la disposición del jugador para adaptarse a las condiciones económicas del club. Si ambas partes logran un acuerdo, Ansu Fati podría encontrar en el Principado la estabilidad que no ha conseguido en sus últimas etapas.