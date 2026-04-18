Ousmane Dembélé aún no renueva y el PSG busca alternativas en el mercado

El club parisino negocia la renovación del extremo francés mientras explora alternativas en plena preparación de Luis Enrique para las semifinales de Champions League ante el Bayern de Múnich

El Paris Saint-Germain afronta un momento clave tanto en lo deportivo como en la planificación de su plantilla. Mientras se prepara para medirse al Bayern de Múnich en semifinales de Champions League, el club trabaja en la renovación de Ousmane Dembélé, cuyo futuro sigue sin resolverse.

Según informa L'Équipe, las negociaciones avanzan, pero existen diferencias económicas que impiden cerrar un acuerdo definitivo, lo que ha llevado a la dirección deportiva a explorar alternativas.

El PSG no quiere sorpresas con Dembélé

La situación de Dembélé se ha convertido en uno de los asuntos prioritarios en las oficinas del PSG. El extremo francés, pieza clave para Luis Enrique, finaliza contrato y todavía no ha sellado su continuidad.

El internacional galo está firmando una temporada sobresaliente, con 16 goles y 8 asistencias en 32 partidos, consolidándose como uno de los jugadores más determinantes del equipo. Desde el club existe optimismo en cerrar su renovación en las próximas semanas, pero la falta de acuerdo en el salario fijo mantiene abierta la incertidumbre.

Luis Campos activa el mercado en busca de alternativas

Ante este escenario, el director deportivo, Luis Campos, ya se mueve para evitar cualquier imprevisto. Su agenda en las últimas semanas ha estado marcada por viajes y reuniones con agentes en toda Europa.

Uno de los nombres que ha surgido es el de Yan Diomandé, extremo del RB Leipzig, que encaja en la política de fichajes joven y dinámica que ha impulsado el PSG en los últimos mercados.

El club busca perfiles con proyección, capaces de adaptarse a la intensidad y exigencia táctica del sistema de Luis Enrique.

Gabriel Martinelli gana fuerza como opción real

Sin embargo, la alternativa que más peso ha ganado es la de Gabriel Martinelli. Según L’Équipe, el PSG ya ha mantenido contactos con el entorno del jugador del Arsenal.

El extremo brasileño gusta especialmente por su capacidad de presión, movilidad ofensiva y desequilibrio en el uno contra uno, características clave en el modelo del técnico asturiano. Martinelli representa un perfil competitivo y consolidado en la élite, pero su fichaje no sería sencillo.

Un fichaje condicionado por el Arsenal

El principal obstáculo para el PSG es la situación contractual del brasileño. Martinelli es una pieza fundamental en el proyecto del Arsenal y cuenta con un contrato a largo plazo.

Su salida solo se contemplaría ante una oferta muy elevada, lo que obligaría al PSG a realizar una inversión importante si decide avanzar en la operación. Aun así, el club parisino prefiere anticiparse a cualquier escenario antes que verse obligado a reaccionar tarde en el mercado.

Gabriel Martinelli del Arsenal grita durante el Arsenal - Sporting

Un proyecto ambicioso que mira al futuro

La estrategia del PSG combina presente y planificación a largo plazo. Mientras el equipo sueña con levantar su segunda Champions League, la directiva busca asegurar la continuidad del proyecto.

La posible renovación de Luis Enrique hasta 2030 refuerza esa idea de estabilidad, al igual que los acuerdos cerrados recientemente con varios jugadores clave de la plantilla. En este contexto, el caso Dembélé se presenta como una excepción delicada que puede condicionar movimientos importantes en ataque.

El PSG no descuida el objetivo deportivo

A nivel competitivo, el equipo llega en un gran momento tras eliminar al Liverpool y meterse entre los cuatro mejores de Europa. El cruce ante el Bayern se presenta como una eliminatoria de máximo nivel, donde Dembélé será una de las principales referencias ofensivas junto a otras figuras del equipo.

El desenlace del extremo francés marcará buena parte del mercado del PSG. Si se cierra su renovación, el club mantendrá intacto su potencial ofensivo. En caso contrario, nombres como Martinelli podrían pasar de ser alternativas a convertirse en objetivos prioritarios.

El PSG quiere evitar sorpresas y garantizar que, pase lo que pase, su proyecto siga siendo competitivo tanto en Francia como en Europa, mientras lucha por su segunda Champions, la cual llegaría de forma consecutiva.