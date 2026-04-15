Liverpool 0-2 PSG: Dembélé asalta Anfield y el PSG sella su pase a semifinales

El Paris Saint-Germain impone su superioridad en Anfield y elimina al Liverpool para meterse en semifinales de Champions

El Paris Saint-Germain certificó su pase a semifinales de la Champions League tras vencer 0-2 al Liverpool FC en Anfield, completando una eliminatoria casi perfecta. El equipo dirigido por Luis Enrique hizo valer su ventaja de la ida y mostró una versión sólida, eficaz y dominante.

Con este resultado, el conjunto parisino accede a la siguiente ronda con un global contundente, dejando claro su candidatura al título europeo.

Un Liverpool valiente pero sin premio

El cuadro inglés salió decidido a cambiar el rumbo de la eliminatoria tras el resultado adverso del primer partido. Con el apoyo de su afición, intentó imponer un ritmo alto y presionar desde el inicio, pero le faltó precisión en los metros finales.

Además, el encuentro se vio marcado por la lesión de Hugo Ekitike, que abandonó el terreno de juego entre lágrimas, lo que supuso un duro golpe anímico para los locales.

El PSG golpea en los momentos clave

El conjunto francés supo resistir los momentos de mayor presión y fue encontrando espacios para hacer daño. La figura de Ousmane Dembélé emergió como decisiva, siendo el protagonista absoluto con un doblete determinante.

El primer tanto llegó en la segunda mitad tras una acción rápida que dejó sin opciones a la defensa rival. Ya en el tiempo añadido, el delantero francés cerró el marcador aprovechando los espacios que dejó el Liverpool en su intento desesperado por remontar.

Seguridad defensiva y eficacia ofensiva

Uno de los aspectos clave del triunfo parisino fue su equilibrio. El equipo mostró una defensa firme, liderada por Marquinhos, y un portero inspirado que frenó las ocasiones más claras del rival.

En ataque, el PSG fue más incisivo, generando las oportunidades más peligrosas y demostrando una mayor contundencia en las áreas, factor decisivo en este tipo de eliminatorias.

El VAR y la tensión marcan el desenlace

El partido también tuvo momentos de polémica, como una acción señalada inicialmente como penalti a favor del Liverpool que fue anulada tras la intervención del VAR. Esta decisión frenó el impulso local en un momento clave del encuentro.

A partir de ahí, el PSG controló el ritmo del juego y supo gestionar la ventaja hasta el pitido final, dejando sin opciones a un rival que lo intentó hasta el último minuto.

El PSG espera rival en semifinales

Con esta victoria, el conjunto parisino se instala en semifinales y queda a la espera del ganador del cruce entre el Bayern y el Real Madrid. El equipo de Luis Enrique sigue dando pasos firmes en su objetivo de conquistar Europa.

Ficha técnica

Liverpool: Mamardashvili; Frimpong (Gómez, m.46, Ngumoha, m.67), Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Alexis Mac Allister (Jones, m.74), Szoboszlai; Wirtz, Ekitike (Mohamed Salah, m.31) e Isak (Gakpo, m.46).

Paris Saint-Germain: Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes (Hernández, m.38); Vitinha, Zaïre-Emery, Neves; Khvicha Kvaratskhelia, Doue (Barcola, m.52) y Ousmane Dembélé.

Goles: 0-1 (min. 72): Ousmane Dembélé, 0-2 (min. 91): Ousmane Dembélé

Árbitro: Maurizio Mariani. Amonestó a Mac Allister y Konaté.

Incidencias: Partido correspondiente a la vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League disputado en Anfield.