Buenas noticias para Luis Enrique: Fabián Ruiz vuelve a los entrenamientos del PSG

El centrocampista de Los Palacios, que lleva sin jugar desde el pasado 20 de enero por una fisura en la rótula izquierda, ha sido la gran novedad en la sesión del equipo parisino. El jugador, además, vuelve a falta de menos de 60 días para el comienzo del Mundial

Fabián Ruiz acelera su vuelta con el PSG y ya ha comenzado a entrenar a las órdenes de Luis Enrique. El de Los Palacios lleva sin poder jugar un partido desde el pasado 20 de enero, el choque de UEFA Champions League ante el Sporting de Portugal, por una fisura en la rótula izquierda. De esta manera, el centrocampista regresa en un momento clave, ya que el club parisino afronta la eliminatoria de semifinales de Copa de Europa ante el Bayern.

Luis Enrique destaca el regreso de Fabián Ruiz a los entrenamientos del PSG

En la previa del Liverpool - PSG del pasado martes, fue el propio Luis Enrique el que apuntó que Fabián Ruiz ya es uno más en los entrenamientos: "Los periodistas no saben nada de la enfermería y yo no soy médico. Es importante respetar la salud de todos. La buena noticia es que Fabián se está recuperando bien y entrenando con el equipo. Es una excelente noticia y estamos felices por ello".

Sin embargo, el PSG ha subido unas imágenes en sus redes sociales confirmando las sospechas con el centrocampista del conjunto de Luis Enrique, que respira aliviado tras conocer al alcance de las molestias de Nuno Mendes y Doué. En las mismas podemos ver instantáneas de Fabián Ruiz en el entrenamiento, así como un vídeo golpeando a puerta, sumando buenas noticias en un equipo que se mantiene en la pelea por la Ligue 1 y la UEFA Champions League.

Fabián Ruiz, con el objetivo de las semifinales de la Champions ante el Bayern de Múnich

Por ello, uno de los objetivos de Fabián Ruiz es llegar en las mejores condiciones posibles a la eliminatoria de semifinales de UEFA Champions League ante el Bayern de Múnich. El PSG recibirá al conjunto de Vincent Kompany el próximo martes 28 de abril y visitará el Allianz el miércoles seis de mayo.

No obstante, el equipo de Luis Enrique tiene antes tres partidos de la Ligue 1, ante el Olympique de Lyon, Nantes y Angers. Fabián Ruiz podría comenzar a tener minutos en estos partidos, dependiendo de las sensaciones del futbolista y la decisión que tome Luis Enrique. Sin embargo, el jugador tendrá esas citas concretas para poder llegar en un estado de forma que le permita ser titular en el importante choque contra el Bayern.

El primero de los encuentros ligueros citados es este domingo en el Parque de los Príncipes. El PSG recibirá a un Olympique de Lyon que se sitúa quinto en la clasificación con 51 puntos. Por su parte, el equipo parisino cuenta con 63, líder de la tabla. En este sentido, la situación del encuentro en la capital de Francia podría hacer que el jugador de Los Palacios, que mantuvo en vilo al PSG y España por su lesión de rodilla, tenga algunos minutos y empiece a coger ritmo.

Fabián Ruiz vuelve a falta de menos de 60 días para el Mundial

Por otro lado, el regreso de Fabián Ruiz también supone una muy buena noticia para Luis de la Fuente. El técnico de 'La Roja' no pudo disponer del centrocampista del PSG en el último parón de selecciones, de marzo, por lo que llamó a otros futbolistas de la talla de Fornals o Carlos Soler, entre otros.

Cabe recordar que el Mundial dará comienzo el 11 de junio, por lo que el de Los Palacios espera entrar en la convocatoria del entrenador de Haro y volver a ser tan importante para el combinado español como lo fue en la Eurocopa conquistada de 2024. España, por su parte, debutará el lunes 15 de junio ante Cabo Verde. Tras ello, se verá las caras con Arabia Saudí y cerrará la fase de grupos con el importante partido frente a Uruguay.

El cambio de planes de Luis de la Fuente con la convocatoria de Fabián Ruiz

La llamada de Fabián Ruiz, cuyo agente habló recientemente sobre un posible regreso al Betis, podría cerrar las puertas a otros centrocampistas que han tenido la oportunidad de ser convocados en las últimas listas de Luis de la Fuente.

Además, esa zona del campo tuvo otras bajas sensibles en el parón de selecciones de marzo, como las de Mikel Merino y Zubimendi. El primero se sigue recuperando de su lesión y el segundo está volviendo a su mejor nivel con el Arsenal, dónde viene de ser el MVP del partido del pasado miércoles ante el Sporting de Portugal.