Alivio para Luis Enrique: Nuno Mendes y Doué, con opciones de jugar contra el Bayern en Champions

Ambos futbolistas del PSG hicieron saltar las alarmas al pedir el cambio en el encuentro del pasado martes ante el Liverpool en Anfield. Sin embargo, las pruebas médicas han confirmado que no existe lesión grave ni "preocupación" en el equipo parísino por el estado físico del lateral portugués y del extremo francés

El PSG cerró su pase a semifinales de la UEFA Champions League con el triunfo contra el Liverpool en Anfield, con doblete de Dembélé. Sin embargo, dos jugadores del conjunto de Luis Enrique hicieron saltar las alarmas, ya que pidieron el cambio y fueron finalmente sustituidos: Nuno Menes y Doué. De esta manera, ambos futbolistas se han sometido a pruebas médicas que han confirmado las sensaciones de cara a los próximos choques.

Cabe recordar que el PSG tiene por delante las últimas siete jornadas de la Ligue 1, así como la eliminatoria contra el Bayern de Múnich de semifinales de UEFA Champions League. Para ello, Luis Enrique deberá disponer de sus mejores futbolistas para solventar los retos como el campeonato francés y volver a alzarse con la Copa de Europa, tras el éxito de la temporada pasada. Además, uno de los objetivos es lograr el regreso de Fabián Ruiz para la recta final de temporada.

El PSG hace oficial el parte médico de Nuno Mendes y Doué

Por un lado, el PSG informó del estado físico de Désiré Doué, que se marchó sustituido en el minuto 52 del encuentro que enfrentó a los de Luis Enrique contra el Liverpool en Anfield: "Tras sufrir un golpe en la rodilla derecha durante el partido contra el Liverpool, Désiré Doué permanecerá en tratamiento durante los próximos dos días antes de reincorporarse a los entrenamientos con el grupo". RMC Sport, por su parte, ha apuntado que no existe "preocupación" por el estado físico de ambos jugadores.

Por otro lado, el club parisino hizo lo propio con el defensa portugués, que en su caso pidió el cambio en el minuto 38, por lo que entró Lucas Hernández: "Nuno Mendes sufre una molestia leve en el muslo derecho. Recibirá tratamiento y realizará ejercicios en el gimnasio durante los próximos dos días". Pese a ello, los de Luis Enrique pudieron llevarse el triunfo de Anfield, con un gran Dembélé, que amenaza las semifinales de la UEFA Champions League, dónde ya espera el Bayern de Múnich.

Luis Enrique espera la disponibilidad de ambos futbolistas para las semifinales de Champions

Luis Enrique pone el foco en las semifinales de la UEFA Champions League, dónde espera contar con dos de sus futbolistas más importantes. En este sentido, las fechas de la eliminatoria de Copa de Europa están ya confirmadas: el PSG recibirá al Bayern de Múnich el martes 28 de abril en el Parque de los Príncipes y visitará el Allianz Arena el miércoles 6 de mayo, ambos encuentros fijados para las 21:00 (hora española).

Además, Nuno Mendes es un fijo para Luis Enrique en el lateral izquierdo, con gran poderío defensivo pero también ofensivo, ya que ha firmado seis goles y siete asistencias entre la Ligue 1 y la UEFA Champions League. Por ello, su baja sería capital para un partido de tal nivel como las semifinales de la Copa de Europa.

De la misma manera, Doué, que ya fue clave en el encuentro de ida de Champions contra el Liverpool, se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera en el PSG, en la que es su segunda temporada en Francia, dónde ya ha dejado esta campaña, entre todas las competiciones, 11 tantos y 4 asistencias.

Luis Enrique actualiza el estado de Fabián Ruiz de cara al final de temporada 2025/2026

Por otro lado, una de las incógnitas en el PSG es el regreso de Fabián Ruiz. El centrocampista del conjunto de Luis Enrique y de la selección española lleva apartado de los terrenos de juego desde finales de enero por una lesión en su rodilla izquierda. Por ello, su regreso sería clave de cara a la recta final de temporada, sobre todo para ir cogiendo ritmo y llegar en buen estado de forma al Mundial, si Luis de la Fuente considera su convocatoria finalmente.

En este sentido, el propio Luis Enrique, en la previa del Liverpool - PSG, habló sobre las sensaciones con la recuperación de Fabián Ruiz, cuyo agente habló reciéntemente por un posible regreso al Betis: "Los periodistas no saben nada de la enfermería y yo no soy médico. Es importante respetar la salud de todos. La buena noticia es que Fabián se está recuperando bien y entrenando con el equipo. Es una excelente noticia y estamos felices por ello".