PSG 2-0 Liverpool: Doué y Kvaratskhelia dan el primer paso en el Parque de los Príncipes

El equipo de Luis Enrique ganó en el primer partido de la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League. El francés, en la primera parte, y el georgiano, en la segunda, pusieron los goles ante el conjunto de Arne Slot, que dejó a Salah en el banquillo

PSG y Liverpool se citaron en el día de hoy en el Parque de los Príncipes, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Los de Luis Enrique se clasificaron a esta ronda tras eliminar al Chelsea en la anterior, con un contundente 8-2 global. Por su parte, el conjunto de Arne Slot viene de derrotar al Galatasaray con un resultado de 4-1.

En este contexto, el PSG salió con el siguiente once inicial: Safonov, Achraf, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Neves, Doué, Dembélé y Kvaratskhelia. El Liverpool, en cambio, empezó con estos futbolistas: Giorgi Mamardashvili, Joe Gómez, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Milos Kerkez, Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister, Jeremy Frimpong, Florian Wirtz y Hugo Ekitike.

Doué marca la diferencia en el Parque de los Príncipes

El PSG comenzó los cuartos de final de la UEFA Champions League gobernando claramente el partido. Zaire-Emery fue uno de los mejores jugadores de la primera parte en Francia. El centrocampista de 20 años lideró el encuentro en el Parque de los Príncipes y la posesión de los de Luis Enrique, firmando un registrando 75%, a diferencia del 25% del Liverpool.

De esta manera, pese a que el Arne Slot alineó a cinco defensas, los locales llegaron con más facilidades. Por ello, en el minuto 11 fue Doué el que abriría el marcador con un gran disparo desde el área rival, que parece tocar ligeramente en la portería de Van Dijk y no puede evitarlo Mamardashvili.

El Liverpool de Arne Slot, sin respuesta ante el juego del PSG

El Liverpool no tuvo una reacción inmediata al golpe de Doué en los primeros minutos. Los de Arne Slot apenas pudieron controlar el terreno de juego y tener llegadas con peligro al área de Safonov, excepto algún centro de Frimpong, que fue el jugador visitante con más toques en el área rival, con 2.

Además, Joe Gómez y Mac Allister vieron tarjeta amarilla por dos entradas sobre Doué, que fue el mejor en el primer tiempo. No obstante, Ekitike comenzó la segunda parte creando peligro en campo rival con un disparo desde la frontal, pero se fue por arriba de la portería de Safonov. Por otro lado, Dembelé tuvo uno de las mejores ocasiones con un disparo desde el punto de penalti, pero se le marchó desvíado.

El control en el juego del PSG provoca la ventaja en la eliminatoria

El PSG siguió controlando el juego, creando peligro por banda derecha, con un Achraf que estaba siendo un dolor de muelas para Kerkez. De esta manera, los de Luis Enrique iban a ampliar la distancia en el marcador gracias al tanto de Kvaratskhelia en el minuto 65. El georgiano se desmarca, recibe un gran balón de Joao Neves y el extremo izquierdo, en una jugada personal, bate a Mamardashvilli para poner el segundo en el Parque de los Príncipes.

Por otro lado, Sánchez Martínez, colegiado del PSG - Liverpool, anuló un penalti en el 72' a favor de los de Luis Enrique. En principio, el árbitro español señaló la pena máxima por una posible falta de Konaté, pero tras la revisión en el VAR, decidió declinar la decisión tomada. Incluso con el marcador a favor, fue el conjunto local el que hizo la primera sustitución, con la entrada de Kang-in Lee por Doué. En los últimos compases, el la distancia en el marcador pudo ser incluso mejor, pero Safonov eitó el gol de Kvaratskhelia con una gran parada.

En este sentido, el PSG se terminó llevando la victoria ante un Liverpool que no logró ni un remate a puerta en todo el partido. Además Salah se quedó sin jugar un minuto. Slot optó por dar entrada antes a Robertson, Gakpo, Isak, Jones y Nyoni. De esta manera, ambos equipos se volverán a ver las caras el próximo martes 14 de abril a las 21:00 (hora española), en el decisivo encuentro de Anfield.

- Ficha técnica

2 - París SG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doué (Lee, m.78), Dembélé (Lucas Hernandez, m.88), Kvaratskhelia

0 - Liverpool: Mamardachvili; Gómez, Konaté, Van Dijk, Kerkez (Robertson, m.78); Gravenberch, Mac Allister; Frimpong (Nyoni, m.91), Szoboszlai (Jones, m.79), Wirtz (Gakpo, m.78); Ekitike (Isak, m.79)

Goles: 1-0, m.11: Doué; 2-0, m.65: Kvaratskhelia

Árbitro: José María Sánchez (ESP). Amonestó a los visitantes Gómez (28) y Mac Allister (31).

Incidencias: Encuentro de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones disputado en el Parque de los Príncipes ante unos 47.000 espectadores. Se guardó un minuto de aplausos por el fallecimiento de Mircea Lucescu