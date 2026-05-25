David Raya, tajante sobre la final de Champions: "Luis Enrique siempre te complica la vida, pero queremos ganar esa batalla"

El Arsenal ya vive en modo final y David Raya lidera el pulso: tras conquistar la Premier y firmar su tercer Guante de Oro, el meta español encara el duelo ante el PSG con confianza y la mirada fija la final de la Champions: "Esperamos poder ganar esa batalla y sacar la victoria en la final de la Champions"

Tras dar por finalizada la Premier League, el Arsenal ya pone todo el foco en la final de la UEFA Champions League. Sobre ello ha querido hablar David Raya en el Media Day que ha organizado el club inglés con motivoi del encuentro de este sábado frente al PSG de Luis Enrique.

El meta internacional con España, uno de los más destacados de la temporada en el conjunto 'gunner', ha ha analizado el partido decisivo con el que pondrán punto final a la campaña 2025/2026: "Esperamos poder ganar esa batalla". El Arsenal llega en buena forma tras proclamarse campeón de la Premier League y sumar cinco victorias consecutivas.

David Raya se reivindica tras ganar su tercer Guante de Oro: "Estoy en una etapa muy, muy buena"

David Raya reconoció la importancia de ganar esta Premier League con el Arsenal: "Era necesario, el objetivo desde que llegué yo aquí e incluso desde antes. Este club está para competir y poder luchar por los máximos trofeos, y uno de ellos era la Premier. Lo hemos conseguido y ahora nos va a dar mucha energía para poder afrontar la final de la Champions".

En este sentido, el portero del Arsenal apuntó que está "súper feliz. Con toda la trayectoria que llevamos, y el poder conseguir la Premier al final, pues me hace sentir muy orgulloso de este equipo, de este club, del staff, de los aficionados sobre todo... Nos hace muy felices".

Además, David Raya quiso sacar pecho tras ser nuévamente elegido 'Guente de Oro' en la Premier League: "En lo personal creo que estoy en una etapa muy, muy buena. Ya no solo personalmente, sino que las porterías a cero que hemos conseguido creo que es algo grupal. Súper feliz de poder conseguir este récord de tres ‘Guantes de Oro’ consecutivos, que no muchos porteros lo han conseguido".

David Raya: "El trabajo del míster es increíble; ha devuelto al club a la vida"

David Raya, que viene de ser campeón de la Premier League, ha elogiado la figura de David Raya: "Creo que el trabajo que ha hecho el míster es increíble. La manera en la que cogió el club, cuando no estaba en su mejor momento, y cómo lo ha devuelto a la vida y a la cima, sobre todo consiguiendo la Premier League, que tanto deseábamos todos, tanto nosotros como los aficionados".

Por otro lado, David Raya, convocado para el Mundial con España, habló de su nivel personal: "Yo intento jugar mi fútbol aquí y poder ponerle las cosas difíciles al seleccionador. Eso es lo que estoy intentando hacer. Intento dar lo máximo para ponérselo difícil al míster".

David Raya: "Tenemos los ojos puestos en la final, Luis Enrique siempre te lo pone difícil"

David Raya comentó sus sensaciones de cara a la final de la Champions League ante el PSG: "Teníamos que pensar en el domingo, que era el siguiente partido, pero está claro que tenemos los ojos puestos en la final, ya que el objetivo de la Premier ya está hecho. Hay que preparar todos los partidos de la misma manera, con la misma ilusión".

Por último, el portero del Arsenal valoró la figura de Luis Enrique: "Yo lo conozco de cerca, fue el que me hizo debutar en la Selección, y le tengo muchísimo aprecio. Sabemos que es un gran, gran, gran entrenador y una gran persona. Siempre ajusta cosas para ponerle las cosas difíciles a los contrincantes, pero esperamos poder ganar esa batalla y sacar la victoria en la final de la Champions".