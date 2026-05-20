Bartra: "Debutar en Champions con el Betis puede ser de mis mejores sueños cumplidos"

El zaguero, que se recupera de una inoportuna lesión que le privó de acabar el curso jugando, ya jugó con el Dortmund y con el Barça (ganando dos títulos) en la máxima competición continental, pero "sentirse partícipe aquí hace que sea tan especial" hacerlo de verdiblanco

"Ya estoy mucho mejor", apuntaba este miércoles Marc Bartra, lesionado en la fascia plantar e invitado de excepción en el último programa de la temporada de 'La banda del campeón', programa más bisoño de los medios oficiales del Real Betis, donde consideró "un auténtico privilegio, un orgullo" haberse clasificado junto a sus compañeros para la Champions League: "Hace ocho años, cuando llegué, sabíamos que se iba a hacer algo bueno para crecer, pero se veía muy lejos. Después de todo lo vivido aquí, el día dentro de unos meses que pueda debutar en UCL con el Betis puede ser uno de mis mejores sueños cumplidos".

Recordaba el central catalán haber jugado ya la máxima competición continental con el FC Barcelona y el Borussia Dortmund, "también llegar a ganarla, pero jugarla con el Betis, con lo especial que es este club, con todo el crecimiento que ha habido, viéndolo y viviéndolo a diario... Sentirse partícipe de ello hace que sea tan especial. Haces feliz a mucha gente, a una masa social increíble que vive de manera increíble las cosas". Un logro que no oculta otras decepciones, porque el '5' tiene claro que "el Betis es eso también, nadie te regala nada; este año ha habido momentos muy buenos, pero otros de golpes duros, sobre todo el del Braga".

Unidad del vestuario

"Ahí, en los momentos malos, es donde ves realmente al equipo, al deportista o a las personas, cuando hay esos momentos. Si lo quieres de verdad y estás unido, cuando pasas un golpe así y reaccionas, eso es lo que de verdad eres. Ir al campo del Girona FC y ganar, y luego seguir hasta conseguir algo tan grande. Ojalá hubiéramos llegado a la final o a ganar otro título, pero todo pasa por algo. Lo importante es aprender. Formar parte de este vestuario es... He pasado por muchos; llevo 17 años en la elite, y este compromiso... Aquí estamos todos al servicio del Betis, es así. Los que llevamos más tiempo inculcamos eso, pero es fácil hacerlo. Vienen jugadores que tienen esa fortaleza y esa manera de vivir el fútbol, se sienten contagiados y se crean unos vínculos bonitos".

Aitor Ruibal, otro que no puede acabar en el campo

"La temporada que ha hecho, cómo ha evolucionado como jugador en distintas posiciones... Lo veo desde el amor, de querer siempre más, y esa exigencia personal es muy bonita. Que llevemos tantos partidos es que hemos vivido mucho juntos. Hacerlo con el Betis, que es el club donde más partidos he jugado, llegar a este punto hace que todo cobre sentido, es como un regalo estar ahí después de tantos años", asegura sobre un Aitor Ruibal que, recién operado, tampoco ha podido terminar la 25/26 sobre el verde.

El futbolista perfecto entre sus compañeros

"La pierna derecha de Joaquín Sánchez, la izquierda de Leo Messi, la cabeza de Sokratis Papastathopoulos, la velocidad de Pierre-Emerick Aubameyang o Ez Abde, el regate de Ousmane Dembélé, Neymar da Silva o Isco Alarcón, el gol de Luis Suárez, la defensa de Carles Puyol y la mentalidad de Marc Roca" harían, para Marc Bartra, el jugador perfecto entre todos con los que ha compartido vestuario a lo largo de su carrera.