Bartra confirma su baja y se despide con un doble anuncio: "Será brutal"

El Real Betis no especifica plazos en el parte médico para informar de la lesión, pero el central catalán ha reconocido lo evidente -que se pierde lo que resta de curso- en una carta para hacer balance de esta 2025/2026 en la que se muestra convencido de amarrar la quinta plaza y confirma su continuidad para la 2026/2027

La mala noticia era deducible con una mera lectura del parte médico que ha publicado el Real Betis para informar de que las pruebas a las que ha sido sometido Marc Bartra revelan que sufre una lesión parcial en la fascia plantar de su pie derecho. No obstante, por si acaso había alguien que albergaba esperanzas de volver a ver jugando al central catalán en esta 2025/2026 debido a la habitual prudencia del club para no mojarse en lo referente a los plazos de recuperación estimados, el propio futbolista ha publicado una carta para despedirse de la afición verdiblanca hasta la próxima campaña, confirmando que se pierde las cinco jornadas que le quedan a LaLiga EA Sports.

Bartra ha recurrido a su cuenta oficial de Instagram para pedir la unión entre la hinchada y el equipo en estos cinco partidos que quedan para defender una quinta plaza que aún puede valer para conseguir el sueño de clasificarse para jugar la UEFA Champions League. Y con ese anhelo vivirá su baja el '5' verdiblanco, que ha deseado la mejor de las suertes a sus compañeros en esta recta final en la que tres de los cinco encuentros se juegan en el Estadio de La Cartuja, ante el calor de su gente y contra rivales de la parte baja de la clasificación: Real Oviedo, Elche CF y Levante UD; citas alternadas con complicadas visitas a la Real Sociedad (rival directo) y al FC Barcelona.

Bartra confirma que se pierde lo que resta de temporada: "Daré todo para apoyar al equipo"

"No podré estar en el campo estas tres semanas y media que quedan de partidos de liga. Es una pequeña lesión pero toca recuperarla bien y, sobre todo, dar todo lo que esté en mis manos para apoyar al equipo en estos últimos partidos que quedan para lograr el objetivo que tenemos tan cerca", ha comenzado explicando un resignado Bartra, quien lamenta este contratiempo cuando se sentía mejor que nunca.

"En el plano físico ha sido una temporada en la que me he encontrado incluso mejor que en las anteriores y sé que la que viene va a ser brutal", ha añadido, en una confirmación tácita de su continuidad en el que será el último curso que contempla su contrato hasta el 30 de junio de 2027. Será la novena temporada con el Betis -con un año entre medias en el Trabzonspor- del que es el futbolista con más partidos de la actual plantilla (221).

"Me quedo con los mejores momentos que hemos pasado, pero, sobre todo, con el espíritu de equipo en los momentos más duros, en los que el grupo está mostrando el compromiso que conlleva jugar en el Real Betis. La remontada en Girona y el gol en el último minuto contra el Real Madrid después del golpe tan duro del que veníamos son un claro y reciente ejemplo de la fuerza, orgullo y resiliencia que hay en este grupo para dejar al Betis en lo más alto posible y eso me enorgullece", ha continuado su misiva Bartra, a modo de balance.

"Estamos quintos en LaLiga, con un colchón de puntos (+6 sobre Celta o Getafe), y merecemos esa plaza en la que tanto tiempo hemos estado. Vayamos a por ella y sigamos creciendo. 'Musho' Betis", ha concluido el zaguero de 35 años, que cierra una 25/26 en la que ha participado en un total de 34 encuentros oficiales entre LaLiga EA Sports (25/33), la UEFA Europa League (5/12) y la Copa del Rey (4/5). En terminos globales hasta la lesión del pasado viernes, ha acumulado la nada despreciable cifra de 2.496 minutos y marcado un gol, en un 1-1 en Balaídos contra el RC Celta a finales de agosto.