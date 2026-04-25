Pellegrini explica la lesión de Bartra en el Betis y responde a las quejas de Arbeloa: "El mérito del Real Madrid fue Lunin"

Pellegrini valora positivamente el punto, pero asegura que el Betis fue superior y que mereció más, a la par que deja claro que las reclamaciones del técnico del Real Madrid son infundadas

Manuel Pellegrini valoró positivamente el punto conseguido contra el Real Madrid, pero no esconde que merecieron más al considerar que fueron mejores que los blancos durante la mayor parte del choque.

“Siempre se necesitan los tres puntos, pero creo que fuimos superiores aquí al Real Madrid. Controlamos el partido y merecíamos desde antes haber hecho algún gol más”, señaló el preparador chileno, que dejó claro que no basta con disponer de más ocasiones que el rival, pues también hay que concretarlas, por lo que, visto lo visto, le da valor al punto rescatado en el tramo final.

Pellegrini, claro: "Merecimos el triunfo"

“Las ocasiones hay que concretarlas. Tuvimos cuatro remates en los últimos minutos del primer tiempo, luego igual. Hicimos un bien partido en términos generales. Sacar el punto al final es un buen punto”, reconoció el Ingeniero, que incidió en esta idea: "Antes ya merecíamos el empate. Lunin fue el mejor jugador del Madrid, sacando dos o tres balones muy difíciles. Empatar en el último minuto deja un buen sabor de boca, pero en términos generales, por los 90 minutos, merecíamos el triunfo".

"En esta recta final todos los puntos son bienvenidos. Aquí en casa queríamos sumar de a tres, a pesar de que el Real Madrid no es un rival fácil. Por la manera en la que se consiguió, en el último minuto, se evalúa muy bien, pero por lo que hicimos durante el partido, merecíamos los tres puntos. Nos quedan todavía cinco partidos, tres en casa, donde tenemos que hacernos fuertes para mantener esa quinta posición. Cuando termine el campeonato veremos si este punto es importante o no. Hay que intentar sumar en todas las fechas que quedan", apuntó Pellegrini, que explicó su planteamiento inicial y también los cambios realizados tanto en el descanso como en la segunda mitad para tratar de empatar el choque.

“No fue fácil armar el once inicial, nos enfrentábamos al Real Madrid y queríamos posesión de balón. Después decidimos cambiar el esquema con Marc Roca, dejando a Fornals más suelto. Luego metimos a Isco y a Gio. Se fueron juntando y tuvimos ocasiones hasta que se concretó", apuntó.

Analiza la falta que pide el Real Madrid en el gol de Bellerín

Además, también se le preguntó por la falta que reclama el Real Madrid en el gol de Bellerín y de la que se quejó amargamente Álvaro Arbeloa. El técnico verdiblanco lo tiene muy claro y le respondió con vehemencia: "Los dos jugadores se manotean y uno se deja caer como si le hubiera empujado. Creo que son jugadas que suceden muchísimas veces dentro de un partido. El gran mérito del Real Madrid fue que Lunin les sacó dos o tres balones de gol. Merecíamos el empate mucho antes y, si repasamos el partido completo, el triunfo también".

Pellegrini, igualmente, se refirió a otra de las acciones polémicas, la mano de Brahim a poco de comenzar el partido. "La mano de Brahim no la he visto. Sí creo que después de los primeros 25 minutos, donde el equipo no estuvo bien, tomamos el control del partido y tuvimos muchas ocasiones.

El estado físico de Bartra

Por otro lado, aclaró las molestias que obligaron a Bartra abandonar el terreno de juego a la media hora. "Tuvo un dolor en la planta del pie. Hay que examinar por qué se le produjo, porque no podía continuar y por eso entró Diego Llorente".