Arbeloa, sobre la posible falta de Antony antes del 1-1: "Hay que entender un poco de fútbol, cosa que..."

El preparador merengue cargó contra los árbitros, reclamando un agarrón determinante a Mendy justo antes del centro-chut del paulista y rechace aprovechado por Bellerín: "Los que tienen que decidir en este tipo de situaciones ni saben ni entienden; tenemos un problema"

El entrenador del Real Madrid se quejaba tras el encuentro de su equipo en el Estadio de La Cartuja, saldado con un empate postrero de Héctor Bellerín que invalidaba la ventaja adquirida en el primer tiempo gracias a Vinícius Júnior, de una posible falta de Antony Matheus dos Santos a Ferland Mendy justo antes de ese 1-1: "Para mí es muy clara. No hace falta mucho para situaciones así, que, con tal de que te desestabilicen un poco, te vas al suelo, pero, para eso, hay que entender un poco de fútbol, cosa que... Creo que tenemos un problema, sobre todo por parte de la gente que tiene que decidir en este tipo de situaciones. Ni saben ni entienden".

Álvaro Arbeloa se lamentaba de un epílogo que volvió a costar puntos a los suyos, que podrían terminar la jornada, de vencer el FC Barcelona este sábado en el Coliseum ante el Getafe CF, a once puntos del liderato a falta de solamente quince en juego. "Nos llevamos otra decepción en los últimos minutos, como nos ha pasado ya otras muchas veces. Es un resultado que creo que no merecíamos. Hemos tenido muchas ocasiones, también un penalti muy claro en la primera parte, con el que creo que podríamos haber cerrado el partido", añadía el otrora lateral derecho en alusión a una mano no sancionada de Ricardo Rodríguez, aunque hubo otra igual de Brahim Díaz

Visiblemente molesto, el míster blanco no quiso especular sobre el alcance de la lesión de Kylian Mbappé, que pidió el cambio en la segunda mitad: "No sé, no tengo ni idea. Tenía molestias y vamos a ver estos días cómo evoluciona". Tampoco encuentra a priori soluciones a los muchos goles encajados en los compases finales de los partidos: "Si tuviésemos una razón clara, lo corregiríamos. Cuando vas con resultados tan justos y apretados, normalmente, pueden sucederse ocasiones de este tipo. Y está claro que tampoco estamos teniendo mucha suerte".

La mano no castigada de Ricardo Rodríguez

"Ya lo he dicho: es un penalti clarísimo con la mano abierta, que no está ni pegada al cuerpo, ante un tiro de Brahim. No hay mucho más que ver en una jugada muy clara. Igual que en la última, que Mendy le tiene ganada la posición y a nada que te agarren o te toquen un poco el brazo... Es algo muy básico en el mundo del fútbol, pero no es la primera vez que nos pasa algo así. Son dos decisiones que marcan mucho el partido".

Dani Ceballos, fuera de la convocatoria

"Traigo siempre a los que considero oportuno" ¿Que si ha pasado algo para que no venga? Traigo siempre a los que considero oportuno".