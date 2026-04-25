Fornals lo celebra, pero le sabe a poco: "Como mínimo nos merecimos lo que nos llevamos"

El castellonense, que se alegra de que el protagonista sea "un tipazo" como Bellerín, que "está espectacular", recuerda que los anfitriones tuvieron "ocasiones para conseguir algo más" y que "nunca es fácil dominar a un rival como el Real Madrid", pero lo lograron "con un ritmo muy alto"

Consideraba Pablo Fornals tras el encuentro del Real Betis ante el Real Madrid, saldado con un empate sobre la bocina de Héctor Bellerín para rescatar un punto que había complicado el tempranero gol de Vinícius Júnior, que el 1-1 final no era del todo justo, aunque seguramente la pregunta iba en otro sentido: "Pues no del todo... Como mínimo nos hemos merecido lo que nos llevamos, pero creo que hemos tenido ocasiones para conseguir algo más".

Sobre el desarrollo del choque, entiende el castellonense que estuvo condicionado por "el gol tan tempranero que han conseguido", aunque da por hecho que el dominio correspondió a los verdiblancos a partir de mediados del primer tiempo y durante todo el segundo, más allá de que se asumieran riesgos que propiciaron que el rival perdonara a la contra: "Después, entiendo, no estaban cómodos y querían ralentizar el partido. El equipo ha competido bien, le ha metido un ritmo alto y ha podido sacar un punto".

Recuerda el mediocentro y mediapunta heliopolitano que "nunca es fácil dominar a un rival como el Real Madrid, que, además, a la contra tiene jugadores muy buenos", pero se vanagloria de haber "intentado controlar el partido, sabiendo cuándo atacar y cuándo tenerla un poco. Ha sido un buen partido de todos". Con premio en el minuto 94 que sienta muy bien: "Que llegue como tenga que llegar. Estoy muy contento por Héctor Bellerín, que es un tipazo y está espectacular Y por todo el equipo, que desde el minuto uno lo ha intentado ante un rival que no es nada fácil".

Más de 54.000 espectadores un Viernes de Feria

"De la afición no podemos decir nada, pues siempre está con nosotros. Qué bonito también que vivan un momento así de feliz en una semana que para la ciudad es muy importante", sentenciaba en su comparecencia mediática Pablo Fornals. Y es que había cierto temor entre los profesionales y dirigentes verdiblancos sobre la respuesta de la grada tras la reciente decepción en forma de eliminación en los cuartos de final de la Europa League (2-4 ante el Sporting de Braga pese a ir ganando 2-0).

Entonces se dio cita en el otrora Estadio Olímpico de Sevilla la cifra récord de 66.694 espectadores. Es cierto que el triunfo en Girona ha devuelto en parte la ilusión al beticismo, aunque también que el reclamo del Real de Los Remedios era importante. Pero, finalmente, el tirón de los aficionados del Real Madrid y la respuesta de muchos de los que sienten en verde y blanco propició que fueran 54.348 los que se dieran cita en el recinto colindante con Santiponce.