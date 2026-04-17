Mejor entrada de esta edición de la UEL: récord propio y directo al podio

Oficiosamente acudieron 66.694 espectadores al Betis-Braga, una marca ya insuperable en semifinales y final; batido por mucho el listón continental de los verdiblancos (el día del Panathinaikos) y sólo por detrás en términos absolutos del último derbi y el Betis-Atlético de Copa

Aunque no hubo comunicado oficial, sobre todo tras el lío por el falso anuncio de evacuación, oficiosamente asistieron 66.694 espectadores al encuentro de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Europa League entre Real Betis y Sporting de Braga. Quedó pulverizado, por tanto, el récord anterior de ocupación en un encuentro de competición continental, que había pasado de los 56.442 ante el Jagiellonia polaco en la pasada edición de la Conference League a esta misma altura a los 60.207 de la vuelta de octavos de ésta en la UEL contra el Panathinaikos por el simple cambio de escenario y su correspondiente aforo máximo.

Hay que considerar que, pese a que las informaciones públicas hablan de que el otrora Estadio Olímpico de Sevilla cuenta con alrededor de 70.000 asientos tras su reciente remodelación y ampliación, en realidad la instalación de zonas VIP y otros reajustes dejan el tope en 68.887. Además, la UEFA reduce la capacidad también por imperativos televisivos y de seguridad, por lo que el máximo factible era sensiblemente inferior. Por último, la posibilidad del lleno exigía que los hinchas visitantes, finalmente algo menos de 2.000, no devolvieran muchas de las más de 3.000 entradas cedidas, ya que por el cordón policial no se podían reasignar en su mayoría al público local.

Con 66.694 espectadores, la entrada contra los bracarenses entra por méritos propios en el 'Top 3' del Real Betis en toda su historia, siempre con el Estadio de La Cartuja como protagonista por su diferencia de aforo con el Benito Villamarín. Todavía sigue al frente de la lista el último El Gran Derbi de marzo de 2026 contra el Sevilla FC, cuando se registraron 67.477 aficionados, mientras que en segundo lugar se mantienen lpor muy poco los 66.810 en los cuartos de la presente edición de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid. Ni siquiera el tirón final de 700-1.000 entradas puestas a la venta esta semana hace que cambie el 'status quo' vigente.

Nadie podrá superar la asistencia a la vuelta de cuartos en el antiguo Olímpico de Sevilla

Los 66.694 espectadores que acudieron este jueves al Estadio de La Cartuja para presenciar el choque de vuelta de los cuartos de final entre Real Betis y Sporting de Braga constituyen ya la mejor entrada de la presente edición de la Europa League, superando los 65.183 que presenciar el Roma-Stuttgart de la fase liga, los 63.908 del Roma-Bolonia de la vuelta de octavos de final, así como los 61.653 del Roma-Midtjylland y los 61.561 del Roma-Lille. En quinto lugar, ahora sexto, estaban los 60.207 del Betis-Panathinaikos de vuelta de octavos.

Como quiera que los estadios de los semifinalistas (Friburgo, Braga, Nottingham Forest y Aston Villa) así como el escenario de la gran final (el Besiktas Park de Estambul) no superan las 45.000 plazas, se puede dar por hecho que la del Betis-Braga será la mejor entrada del torneo en esta edición. De esta forma, el Europa-Park Stadion de los germanos tiene un aforo de 34.700 personas, por los 30.286 del Municipal de Braga, los 30.404 de The City Ground, los 42.918 de Villa Park y los 42.684 del feudo turco.