Asegurado el récord de asistencia a un partido europeo y en duda el listón absoluto

La semana ha arrancado con más de 62.000 espectadores, entre activaciones y entradas vendidas; se esperan alrededor de 3.000 hinchas portugueses

El 1-1 de la ida en el Municipal de Braga ha animado al beticismo, que está echando el resto para conseguir que el Estadio de La Cartuja sea un auténtica caldera el próximo jueves 16 de abril a partir de las 21:00 horas. Y no sólo por la respuesta de los abonados, que abrocharon el proceso el pasado viernes con 53.325 entradas despachadas, entre activaciones y compras. Pero la cifra no se ha quedado ahí, hasta el punto de que la semana de la gran cita (que daría el pase a la segunda semifinal continental de la historia del Real Betis y primera de la Europa League) ha arrancado con más de 62.000.

Con 68.887 personas como tope, muchas son las voces que confían en un tirón final para rozar el 'no hay billetes'. De momento, está asegurado que se superará el récord de asistencia a un encuentro continental, pues el actual listón está fijado en los 56.442 espectadores que acudieron a la ida de los cuartos de final de la Conference League ante el Jagiellonia polaco, mientras que en semifinales contra la Fiorentina hubo sólo unos pocos menos (56.417). El tema es que el Benito Villamarín únicamente tenía capacidad para unos 60.000, por lo que hay margen de mejoría.

En el derbi liguero del pasado mes de marzo fijó el récord absoluto en 67.477 asistentes, una cifra que superaba los 66.810 espectadores del duelo de cuartos de final de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid. El optimismo es generalizado y en 'pétit comité' se habla de un nuevo registro máximo, aunque dependerá de las expectativas que se generen en el público general hasta el jueves.

Algo más de 3.400 entradas para los portugueses, sin miedo a 'represalias'

Dado que la UEFA obliga a cada club anfitrión a reservar un 5% del aforo de sus estadios para la afición visitante, el Sporting de Braga dispondrá de algo más de 3.400 tickets para sus hinchas, que ya hace una semana, justo un día después de la ida, habían rellenado diez autobuses y adquirido unas 1.200 entradas. Según las estimaciones oficiales, habrá no menos de 3.000 lusos en el espacio acotado entre Gol Norte y Fondo de La Cartuja... sin miedo a ninguna 'represalia'.

Y es que cientos de béticos no ingresaron al Municipal de Braga hasta bien entrado el primer tiempo por deficiencias y retrasos en los accesos por el exceso de celo de los responsables de la seguridad del conjunto local. Además, otros asistentes denunciaron el cierre de los grifos de los servicios y otros estropicios, lo que motivó una denuncia formal al máximo organismo del fútbol continental por parte del Real Betis. Por su parte, los medios bracarenses señalaron a los más de 2.000 béticos presentes por suciedad y destrozos en las calles de la ciudad.