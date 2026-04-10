La afición del Betis desemBraga y acelera a fondo: La Cartuja se prepara para volver a subir el listón

El Estadio de La Cartuja ha superado ya en cinco ocasiones la marca histórica del Benito Villamarín y la sexta viene en camino, pues nadie se quiere perder el partido en el que el club se juega pasar a las primeras semifinales de su historia en la UEFA Europa League

El Real Betis se prepara para vivir otra noche histórica en la noche del próximo jueves 16 de abril. Toda la atención de los profesionales está puesta en la visita de este domingo ante el CA Osasuna -en la jornada 31 de LaLiga EA Sports-, donde el equipo verdiblanco acude con una dinámica de seis jornadas sin ganar que pone en riesgo su quinta plaza. No obstante, en la afición sólo resuena el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Europa League ante el Sporting de Braga y en un Estadio de La Cartuja que va camino de pulverizar un nuevo récord de asistencia.

El club de las trece barras ha anunciado este viernes que ya han asegurado su presencia en el encuentro que decidirá el pase a las semifinales cerca de 55.000 espectadores entre el periodo de activación de abonos y la venta anticipada de entradas. En concreto, a media mañana ya habían confirmado su presencia 53.325 aficionados; una cifra que se espera que crezca de manera exponencial a lo largo de los seis días que todavía quedan de margen hasta que dé comienzo el partido en el que Betis y Braga deberán desempatar el 1-1 registrado en la ida disputada el pasado miércoles en el norte de Portugal.

El récord a batir en La Cartuja, que ya ha superado en cinco veces la marca del Benito Villamarín

El reto es doble. Por un lado, la marca a batir son las 67.447 personas que se dieron cita en La Cartuja durante El Gran Derbi ante el Sevilla FC que fue disputado el pasado 1 de marzo y que acabó con un empate (2-2) que supo a derrota para la parroquia local, que se las prometía muy felices tras el 2-0 al descanso.

Ese día se batió la cifra de 66.810 hinchas reunidos en el 0-5 con el que el Atlético de Madrid le eliminó en cuartos de final de la Copa del Rey, superando el anterior listón fijado en el choque perdido frente al Athletic Club (1-2) a finales de agosto, con 65.222 asientos ocupados. Es decir, el segundo reto es poder celebrar el récord con una victoria.

Antes de llegar a La Cartuja, el récord absoluto de asistencia al Benito Villamarín fueron los 59.916 espectadores de la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey 2022 contra el Rayo Vallecano (1-1, pero 3-2 en el global). La capacidad máxima del coliseo de La Palmera antes de las obras era de 60.721 espectadores y esa barrera se ha superado en La Cartuja en cinco ocasiones a lo largo de esta 2025/2026.

Además de las tres citas ya mencionadas, también rebasó esa barrera ampliamente contra el Girona FC (1-1), con 64.268 aficionados; el FC Barcelona (3-5), con 64.562 personas. Del mismo modo, en la vuelta de los octavos de final la Europa League frente al Panathinaikos FC (4-0), vista en directo por 60.207 béticos, y el choque de LaLiga ante el Villarreal CF, en presencia de 60.138, también se superó el listón histórico del Benito Villamarín.

Las entradas en todos los partidos del Betis en La Cartuja durante la temporada 2025/2026

El peor dato de asistencia de la temporada son los 37.635 espectadores del duelo de octavos de final de la Copa del Rey contra el Elche CF (2-1). De hecho, el Betis ha superado los 50.000 concurrentes en 19 de sus 22 encuentros como local en La Cartuja. Además de esa cita copera, hay otras dos excepciones en los partidos de la Europa League con el Feyenoord (42.688) y el FC Utrecht (46.170).