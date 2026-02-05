Ni la borrasca Leonardo frena al beticismo: ¡Récord de asistencia en La Cartuja!

En este partidazo de cuartos de final de la Copa del Rey, el Real Betis ha registrado su récord de asistencia al Estadio de La Cartuja, una cifra única para un encuentro clave en la temporada de los de Manuel Pellegrini, con 66.810 espectadores

Ni la borrasca Leonardo ha podido parar a la afición verdiblanca. El beticismo vivía una de sus grandes noches, como eran estos cuartos de final frente al Atlético de Madrid. La semifinal, a un pasito. La final, a dos. Cómo para no ilusionarse con poder repetir la hazaña del 2022. Desde primera hora de la tarde, muchos eran los aficionados que ya se concentraban en los alrededores del Estadio de La Cartuja y que, poco a poco, iban dándole colorido a un partido ilusionante. Además, desde el grupo de animación, se convocó al beticismo para que estuviese desde un hora antes en el interior del campo para poder darle ese último aliento a sus pupilos.

Lo único que lo ponía difícil era la climatología. El paso de la borrasca por la capital hispalense ha dejado, durante casi todo el día, grandes rachas de viento que han llegado a afectar a parte de los accesos del Estadio de La Cartuja. Es por ello que, desde el club verdiblanco, se recomendaba acudir con suficiente antelación al encuentro, para evitar problemas a la hora de acceder al recinto deportivo. A pesar de las circunstancias adversas, con el pasar de las horas se fue llenando la famosa Isla de La Cartuja de verdiblanco y, aunque con el viento en contra, se pudo disfrutar de una previa de las que hacen afición.

Existía expectación por ver el número de espectadores ya que, desde hace unos días, el club colgó el cártel de no hay billetes para este encuentro. La ilusión que generaba este encuentro era mucha y así lo mostró, que no dudó en acudir en masa para poder ver el encuentro. 65.222 fue la cifra récord establecida frente al Athletic Club, que se celebró el pasado 31 de agosto, que acabó con derrota de los verdiblancos por dos goles a uno. Esta ya se ha superado, con 66.810 espectadores presentes en las gradas, una cifra impresionante en una noche para olvidar.

El beticismo, una vez más, a la altura de las circunstancias. Desde primera hora de la tarde, han rodeado de magia al encuentro y no era para menos, ya que la entidad quería seguir haciendo historia. No sólo en la Copa del Rey, ya que la ilusión por hacer cosas grandes en la Europa League está más viva que nunca. Si algo muestran este tipo de noches, es que Sevilla es única. Las dos grandes aficiones que tiene así lo muestran, y no dudan en estar con los suyos en cualquier situación.