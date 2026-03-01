La Cartuja se lo pasó de cine: récord, tifos y saludo envenenado a los Del Nido

La grada al unísono entonó el 'Junior, quédate' en alusión al actual presidente nervionense, a quien su público canta cada partido en el Sánchez-Pizjuán 'Junior, vete ya'

Estaban en minoría, aunque los poco más de 600 aficionados del Sevilla FC que se dieron cita en el Estadio de La Cartuja trataron siempre de animar a los suyos y levantarlos del golpe tempranero que supuso el 1-0 de Antony Matheus dos Santos, aunque el segundo de Álvaro Fidalgo al borde del descanso, con el que muchos hinchas rivales se volvieron para 'chinchar' hacia esa esquina superior entre Gol Norte y Fondo, fue un jarro de agua fría. Por lo general, dado el resultado, se lo pasaron en grande los que eran mayoría en el otrora Olímpico de Sevilla, donde se mostraron varios tifos y otros mensajes menos elaborados, pero igual de contundentes.

Como el que mostraron (como siempre, en Gol Sur) desde la grada de animación verdiblanca para recordar la guerra societaria en la que sigue inmerso el eterno rival, en proceso de venta y con Sergio Ramos estudiando hacerse con un paquete relevante de acciones junto al fondo Five Eleven Capital. 'La pasta de los padres, la traición de los hijos', defendía un cartel que fue acompañado al unísono por los asistentes con el clásico 'Junior, quédate', totalmente contrario al 'Junior, vete ya' que cantan cada quince días en el Ramón Sánchez-Pizjuán. En la otra orilla del Guadalquivir prefieren que siga como presunto sinónimo de que irán mal las cosas por Nervión.

En el arranque se pudo ver un tifo con el lema 'Porque tuyo es el Reino, el Poder y la Gloria', rematado a continuación con una composición de corte celestial y símbolos pro béticos, al que se añadió un 'Líbranos del mal' que venía muy a cuento por el contexto. Sin duda, una tarde-noche en la que el verdiblanco imperó para ampliar la supremacía deportiva en estos momentos en la capital de Andalucía.

La mayor asistencia de la historia en La Cartuja, también en un derbi

Este domingo 1 de marzo se dieron cita en el Estadio de La Cartuja la friolera de 67.447 espectadores (unos 635 sevillistas), la mejor marca de la historia en el recinto colindante con Santiponce, superando los 66.810 del día de los cuartos de final de la presente edición de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, que había fijado un nuevo listón al rebasar de largo los 65.222 del Real Betis-Athletic Club de la tercera jornada de LaLiga 25/26.

Ni que decir tiene que es el récord también en un derbi, habida cuenta de que la actual casa de los heliopolitanos tiene más capacidad que el Benito Villamarín y el Ramón Sánchez-Pizjuán (68.887 asientos extraoficialmente). En eventos no deportivos, continuarán siendo inalcanzables (utilizaron el césped para meter más gente) los casi 75.000 que reunió Manuel Carrasco en un concierto de junio de 2022 y los 80.000 que poblaron gradas y superficie natural el verano pasado en 'La Velada del año 5' del creador de contenido Ibai Llanos.