Cuando el Betis ganó LaLiga a puertas de Nervión

Entre símbolos de orgullo y momentos de controversia, el patrimonio monumental del beticismo dejó huella en el año del centenario. Desde los alrededores del Estadio Benito Villamarín hasta las inmediaciones del barrio de Nervión, la huella del Real Betis Balompié en el espacio urbano refleja la sana rivalidad futbolística en una ciudad como Sevilla

Por toda la afición del Real Betis es de sobra conocido el monumento en los aledaños del Benito Villamarín dedicado a la afición. La gran escultura de bronce del escultor José Antonio Navarro Arteaga de más de 4.000Kg ya es patrimonio del beticismo y un elemento más del ecosistema que rodea el templo verdiblanco. Esta obra quedó inaugurada dentro del marco de la celebración del centenario de la entidad en el año 2007.

El año 2007 estuvo cargado de beticismo

Durante ese curso, el Real Betis consiguió la salvación por tan solo un punto en LaLiga, y con la presencia asegurada un año más del conjunto verdiblanco en la máxima categoría, el club siguió brindado a su afición actos y monumentos por la ciudad para celebrar los 100 años del club.

El año para el beticismo comenzó con el izado de la bandera del centenario el 1 de enero en el estadio Manuel Ruiz de Lopera. Durante 2007 se celebró por todo lo alto y por toda la ciudad actos conmemorativos como el partido del centenario, un concierto, encuentros entre béticos y no solo el monumento antes nombrado. A las puertas del barrio de Nervión el Real Betis está muy presente.

El 28 de abril de 2007, en la plaza de la pirotécnia, se inauguró un monumento en recuerdo del único equipo bético que ganó LaLiga el 28 de abril del año 1935. Su autor también fue José Antonio Navarro Arteaga que dejó su firma sobre ese monumento que se encuentra cerca del barrio del eterno rival del Real Betis. Un monumento que no ha estado exento de polémica e incluso de vandalización.

El sentir de los béticos con el monumento

El monumento de José Antonio Navarro fue vandalizado a principios del año 2024. Desde redes sociales se pidió tanto a Real Betis como al ayuntamiento de Sevilla la limpieza y reconstrucción del monumento dañado e incluso algunos aficionados béticos pidieron el cambio de ubicación, situado a las puertas del barrio de Nervión. El monumento ya luce impoluto tal y como se estrenó, pero su ubicación sigue siendo la misma: Parque Rectora Rosario Valpuesta.

Más allá de la rivalidad deportiva, los monumentos se han convertido en puntos de memoria para los aficionados que tienen lugares en la ciudad que recuerdan el legado de un club histórico que hizo historia en España en el año 1935. Sin lugar a dudas, se trata de un claro ejemplo de la sevillanía que se respira en una ciudad tan dual como Sevilla.