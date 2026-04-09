Quejas por la 'encerrona' a los aficionados del Betis en Braga y respuesta portuguesa para denunciar su comportamiento

Los 2.000 seguidores verdiblancos que animaron a su equipo en 'A Pedreira' accedieron al estadio entre 20 y 40 minutos tarde debido a las estrictas medidas de seguridad, encontrándose además los grifos de los baños arrancados para que no pudieran beber

El Real Betis se trajo un buen resultado de su visita al Sporting de Braga en la ida de los cuartos de final de la Europa League. El empate a uno final, gracias al penalti forzado por Abde y transformando por 'Cucho' Hernández, con amago de discusión entre ambos por ver quién lo tiraba, hizo justicia a lo visto en 'A Pedreira', donde como es habitual Pellegrini y los suyos no estuvieron solos. Muy al contrario, en torno a 2.000 aficionados verdiblancos se hicieron notar en las gradas de un peculiar estadio construido sobre una antigua cantera.

Los cánticos de la fiel infantería bética se escucharon durante todo el encuentro y los decibelios crecieron cuando el equipo fue a celebrar el gol que suponía la igualada justo en la esquina que se tenía de verde. Pero la alegría de los seguidores desplazados a tierras portugueses no fue completa. Muchos de ellos, de hecho, no pudieron acceder a la zona reservada para la hinchada visitante hasta bien comenzado el encuentro en el Municipal de Braga, como se llama en realidad el recinto construido para la Eurocopa de 2004, con el lógico malestar después de un largo viaje que la mayoría de los casos se hizo por carretera.

Llegaron a la puerta con la suficiente antelación

Según informó la Cadena Cope, la mayoría de seguidores verdiblancos accedieron al partido cuando ya se habían disputando unos 20 minutos, añadiendo otras fuentes que en algunos casos el tiempo de demora se fue hasta el 40'. Todo ello, debido a los estrictos y para muchos excesivos controles de la policía lusa y la seguridad privada del Sporting de Braga, pues los aficionados béticos se presentaron en la puerta indicada con una hora de antelación y hasta dos en algunos casos.

Retenidos una hora tras el partido

Pero ahí no quedó la celosa actuación de las fuerzas del orden, incrementando en enfado de los hinchas heliopolitanos una vez acabado el partido. Tras el pitido final, fueron retenidos durante casi una hora para facilitar el desalojo de los seguidores locales, pese a que apenas había 20.000 espectadores en las gradas. Y por si fuera poco, la 'encerrona' se completó con un gesto muy criticado en las redes sociales, pues los béticos se encontraron los grifos de los baños arrancados para que no pudieran beber agua durante el choque.

Los lusos critican la suciedad que dejaron en la ciudad

En el otro de la balanza, por su parte, el diario Record publicó unas imágenes para criticar el comportamiento de la 'marea verde' que inundó las calle de la ciudad lusa. En concreto, mostró la basura que dejaron los seguidores verdiblancos en la zona conocida como Campo da Vinha, que fue el lugar de concentración previo al partido.

Los agradecimientos de la plantilla bética

Por fortuna, en cualquier caso, no hubo incidentes que lamentar, pudiendo emprender un feliz viaje de regreso a la capital hispalense tras los mensajes de agradecimiento lanzados por la propia plantilla. "Ha sido increíble; hemos sentido la energía en los momentos sobre todo más difíciles, que nos han costado un poquito más en un estadio diferente pero bonito, y la verdad que ha sido mucho más fácil. Ojalá les podamos dar la alegría en casa", afirmó al respecto Marc Bartra, secundado por su compañero Pau López: "Agradecer a la gente que ha venido, porque creo que se han hecho escuchar. Seguramente la mayoría ha venido por tierra. Se han comido muchos horas de viaje, así que dar las gracias a los que hayan venido a apoyarnos", sentenció.