Más de 2.000 béticos presentes en Braga para seguir 'picando piedra' en Europa

La afición del Real Betis Balompié ha convertido la ciudad portuguesa en un auténtico feudo verdiblanco en las horas previas al duelo de cuartos de final de la UEFA Europa League ante el SC Braga. Más de 2.000 seguidores béticos ya tiñen de ilusión las calles lusas para afrontar una noche clave con el sueño europeo intacto

Las calles de Braga amanecen este miércoles teñidas de blanco y verde. La afición del Real Betis Balompié ha tomado la ciudad portuguesa en la previa del duelo de cuartos de final de la UEFA Europa League frente al SC Braga, en un desplazamiento masivo que refleja la ilusión verdiblanca por seguir haciendo historia en el torneo europeo.

Una congregación verdiblanca

Desde la noche del martes 7 de abril, cientos de béticos comenzaron a dejarse ver por el casco urbano de la localidad lusa, en un ambiente festivo que ha ido creciendo con el paso de las horas. Con la llegada de los últimos aficionados durante la mañana de este miércoles 8 de abril, la presencia andaluza se ha multiplicado hasta superar los 2.000 seguidores, una cifra notable teniendo en cuenta que el club repartió algo más de 1.700 entradas para el encuentro.

El desplazamiento ha resultado especialmente accesible para la hinchada heliopolitana. La cercanía geográfica (unas seis horas y media por carretera) y el coste asequible del hospedaje en la ciudad (30 euros la noche) han facilitado que muchos aficionados opten por acompañar al equipo en una de las citas más importantes de su historia reciente. Braga, acostumbrada a noches europeas, vive en estos momentos una invasión verdiblanca.

El momento del Real Betis

Todo ello en la antesala de un partido en el que el Betis parte como favorito, tanto por plantilla como por aspiraciones en la competición. A pesar de las dudas que arrastra el equipo en LaLiga, el entorno bético mantiene la fe intacta en Europa, donde el conjunto de Manuel Pellegrini ha demostrado, por el momento, una cara mucho más competitiva.

La importancia de volver con vida a La Cartuja

El objetivo está claro: lograr un resultado que permita afrontar la vuelta con garantías en La Cartuja. Ya sea dejando la eliminatoria encarrilada o, al menos, llegando con opciones intactas de pasar la eliminatoria. El beticismo confía en que esta noche en Braga sea otro paso firme hacia unas semifinales que serían históricas para el club.

Mientras tanto, la ciudad portuguesa sigue sonando al ritmo de cánticos verdiblancos, en una previa que ya es parte del recuerdo europeo para toda la afición del Real Betis desplazada. Más allá del resultado que se dé sobre el césped, la prioridad será que todos los béticos desplazados regresen a casa, sin que se produzca ningún incidente en las carreteras, algo que está por encima de cualquier marcador.