En Braga tienen miedo a Antony

El Real Betis Balompié se asoma a una noche para la historia. Este miércoles 8 de abril, el conjunto verdiblanco disputa en territorio portugués el primer capítulo de unos cuartos de final en la UEFA Europa League, donde le espera el siempre competitivo SC Braga. Con el cartel de favorito, , el equipo de Manuel Pellegrini buscará dar el primer paso hacia la gloria europea en un escenario exigente

El Real Betis Balompié afronta una cita histórica en su historia este miércoles 8 de abril de 2026. El equipo de Manuel Pellegrini se presenta ante una oportunidad de oro para escribir su nombre en letras de oro en el panorama europeo: los primeros cuartos de final de la historia del club en Europa League. Enfrente estará el SC Braga, un habitual en esta competición continental que cosecha un subcampeonato a lo largo de su historia y una Intertoto en sus vitrinas.

La opinión de la prensa lusa en la previa del encuentro

El Real Betis llega con la vitola de favorito para el partido e incluso algunos lo ven como uno de los grandes pretendientes al título europeo de esta temporada. La dinámica verdiblanca no es realmente la adecuada para este tramo de la temporada tan decisivo. La oportunidad parece única ante la historia y las sensaciones no son todo lo positivas que los béticos desearían para afrontar una eliminatoria como esta. La realidad es que, a pesar de este bache que atraviesa el Real Betis en la temporada, siguen siendo favoritos. Y en Portugal lo saben.

ESTADIO Deportivo ha querido pulsar las sensaciones de la prensa local de Braga antes del duelo histórico que vivirá la pequeña ciudad lusa este miércoles. No solo ven al equipo andaluz como favorito ante el equipo norteño de Portugal, sino que piensan que el Real Betis era realmente el gran ‘coco’ a evitar en el sorteo: “Creo que era uno de los equipos que Braga no quería coger. Pero es lo que es y en esta fase de la competición no hay equipos fáciles”

La figura de Antony en la eliminatoria

Será un partido que se resuelva en pequeños detalles como cualquier eliminatoria europea pareja. Los jugadores que marquen la diferencia serán decisivos sobre el verde del Estadio Municipal de Braga. El Real Betis cuenta en sus filas con grandes nombres repletos de calidad, y aunque Isco se haya incorporado a los entrenamientos del grupo y no pueda participar en el partido de ida de estos cuartos de final, en Braga temen sobre todo a un futbolista brasileño: “Sí, tenemos miedo de lo que pueda hacer Antony”.

Partido complejo para ambos conjuntos

No obstante, desde el norte de Portugal tienen claro que el SC Braga será un hueso duro de roer para el Real Betis a pesar de su favoritismo. La prensa lusa pone en valor el nivel de LaLiga EA Sports pero jugar en Portugal siempre es complicado: “Incómodo siempre será, es así con todos los equipos españoles. Es difícil escoger un adversario más sencillo, pero va a ser difícil para los dos equipos”.