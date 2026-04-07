Ángel Haro y el objetivo Champions del Betis: "Sería una pena"

El presidente verdiblanco muestra su ilusión ante "una oportunidad histórica" en la Europa League y aprieta para volver también a la buena senda en LaLiga, pues "puede ser que una temporada que es ilusionante pase a ser decepcionante"

El Real Betis ha puesto rumbo a Portugal, donde se medirá este miércoles al Sporting de Braga en la ida de los cuartos de final de la Europa League. Después de seis jornadas sin vencer en LaLiga, el conjunto verdiblanco buscará en tierras lusas un necesario punto de inflexión para seguir ilusionando a su afición con una segunda final continental consecutiva. Para ello, toca volver a la buena senda en el país vecino, expresando su confianza al respecto su presidente, Ángel Haro, antes de subirse al avión en el aeropuerto de San Pablo.

"Vamos con ilusión y compromiso. Yo creo que está todo el equipo muy comprometido, sabiendo que estamos ante una oportunidad histórica de hacer algo importante, algo relevante en el club, y en ese sentido vamos con mucha ilusión", insistió el mandatario verdiblanco, que no quiso colgarse pese a todo el cartel del favorito a tenor de la valoración económica de una y otra plantilla.

No se ve favorito ante el Sporting de Braga

"Bueno, el valor de mercado es algo relativo. Lógicamente da una valoración subjetiva y de cierto orden de magnitud de la potencialidad que tiene el club, pero en este caso concreto que nos enfrentamos al Braga, yo creo que estamos en una situación de 50%. Estamos ante un equipo que está entre los cuatro mejores de su campeonato, que lo viene haciendo bien en Europa de forma recurrente, creo que fue finalista en el 2011, con una buena plantilla, que además tiene un modelo de trabajo exitoso, con jugadores jóvenes que se revalorizan. Por tanto estamos ante un club potente y nos va a obligar a dar el 100% si queremos pasar. Si pensamos que porque tenemos un 40% ó un 30% más de valor, que es lo típico, vamos a pasar a la eliminatoria, estamos muy equivocados. Esto va a ser una eliminatoria muy dura, con un equipo que sabe hacer bien las cosas y tenemos que dar el 100%", advirtió.

El bache del equipo en LaLiga y la ausencia de "colchón"

Además, Ángel Haro no escondió que el equipo bético no se encuentra en un buen momento y está dejando muchas dudas después de seis jornadas sin ganar, por lo que instó a reaccionar también en LaLiga. "Nos está costando ganar, claramente. Es verdad que partidos como el del último fin de semana, el sábado contra el Espanyol, merecimos mucho más, tuvimos ocasiones, pero al final esto va de goles. Si no concretamos... pues nos está costando. Y nos hemos quedado ya sin colchón, por tanto, ahora mismo tenemos que tener grabado a fuego la palabra ganar, porque todo lo que no sea ganar, puede ser que una temporada que es ilusionante pase a ser decepcionante. Por lo tanto, muy centrado ahora en lo que tenemos, que es la Europa League, pero en LaLiga ya no tenemos colchones y hay que ganar todos los partidos que podamos", destacó.

A por la Champions, pero "sin presión añadida"

En La Cartuja todos sienten que están ante una oportunidad de oro y que la quina plaza, que a priori otorgará un billete para la Champions, no se puede escapar. "Bueno, hemos dicho siempre que todo lo que no sea competir por estar en Europa, sí sería un gran fracaso. Evidentemente, nuestro objetivo es estar en Europa año tras año, pero tal como se ha puesto y en el contexto en el que estamos, sí tenemos que ir por esa quinta plaza que parece que puede ser Champions. Se ha puesto todo a favor y sería una pena no llegar a alcanzar esa quinta plaza. Pero no podemos meternos una presión añadida más allá de que estamos, como digo, en un contexto apropiado para ser quintos y para hacer algo importante en Europa League y a partir de ahí, hay que ir partido a partido, como se dice de forma clásica. Pero no creo que tengamos que meternos una presión añadida, sino ser conscientes que tenemos una oportunidad histórica, está todo el grupo comprometido, todo el club comprometido en ese objetivo y si todos estamos alineados en la misma dirección seguro que vamos a conseguirlo", señaló el presidente heoliopolitano, que se refirió a la figura de Pellegrini y la confianza que muestra en alcanzar las metas marcadas.

La "tranquilidad" de Pellegrini

"Manuel mantiene siempre la tranquilidad, ya lo conocéis. Él tiene muy claro que seguimos teniendo muchas opciones, que dependemos de nosotros mismos, pero vienen rivales apretando, como la Real Sociedad, el propio Getafe que se ha metido, el Celta que lo tenemos a un punto y va a ser algo muy, muy disputado. Por eso digo, va a depender de dos o tres partidos, la clasificación se va a mover en dos o tres plazas probablemente", añadió.

A Isco aún le quedan "algunas semanas"

Por otro lado, Ángel Haro mostró su alegría por la presencia de Isco Alarcón en la expedición, aunque sigue siendo baja, y echó el balón al suelo a hablar de su regreso a los terrenos de juego. "Es algo muy positivo, es un jugador muy importante, no solo lo es para el Betis, sino que sería para casi cualquier club europeo y que esté implicado como está, intentando apoyar a los compañeros, para nosotros es muy importante y nos gustaría, como digo, ver a Isco tocando el balón en el campo, que es donde nos gusta verlo. Hay que agradecerle la implicación que tiene en el equipo, con el club, y bueno, viene a apoyar. Todavía no está disponible para poder jugar, pero a ver si pronto lo vemos también a los terrenos de juego. Ya está en la fase final de recuperación. Como sabéis, decir fecha es complicado. Él ya está con mucha ilusión, con mucha gana de volver a jugar, pero todavía le queda, yo creo que algunas semanas", desveló, agradeciendo también el apoyo de una afición que se desplazará en masa a Braga: "Yo creo que vamos a tener al menos 2.000 béticos acompañándonos, es nuestro mayor valor y seguro que van a arropar el equipo en este estadio mítico".