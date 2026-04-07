El Betis se pone firme con Bakambu y avisa de una multa: "Hay que tener un poquito más de seriedad"

El delantero llegó anoche a la capital hispalense, pero es baja para el encuentro de mañana miércoles ante el Sporting de Braga en la Europa League tras ser retenido por la federación de su país. Por ello, el presidente, Ángel Haro, ha mostrado su malestar

El Real Betis ha puesto rumbo este martes a Portugal, donde mañana se medirá al Sporting de Braga, a partir de las 18:45 horas, en la ida de los cuartos de final de la Europa League. Después de seis jornadas sin vencer en LaLiga, pese a la cual se mantiene en la quinta plaza, el conjunto verdiblanco buscará dar un golpe sobre la mesa para cambiar la dinámica y seguir ilusionando a su parroquia con una segunda final continental consecutiva, aguardando en unas posibles semifinales el Celta de Vigo o el Friburgo alemán.

Pero primero toca hacer los deberes en tierras lusas y a ello se refirió el presidente heliopolitano, Ángel Haro, antes de subirse al avión en el aeropuerto de San Pablo, deteniéndose en la inusual situación de Cédric Bakambu. El delantero ya fue baja ante el Espanyol tras el parón y tampoco estará mañana en Braga, pese a aterrizar anoche en Sevilla, después de ser retenido por la federación de su país, la República Democrática del Congo, para celebrar la histórica clasificación para el Mundial del próximo verano.

Reclamaciones de la mano de LaLiga y la Federación Española

Al respecto, el mandatario bético se mostró contundente, después de la reclamación formal realizada para recuperar al jugador. "No, no he podido hablar con él y sé que ha habido alguna comunicación vía WhatsApp, pero no me está gustando nada la situación desde un punto de vista de la propia Federación del Congo y tampoco, porque tengo que decirlo, del jugador. Yo creo que al final los equipos colaboramos con los distintos países o las distintas federaciones y es muy importante para alguien representar su país, pero hay que tener un poquito más de seriedad", destacó.

"La Federación Congoleña nos mandó un email donde retenía al jugador del día 3 al día 5, le dijimos que obviamente no estábamos de acuerdo y a partir de ahí pues están los servicios jurídicos para ver qué reclamaciones podemos hacerle a la federación, al margen de las actuaciones que se pueden hacer desde un punto de vista colectivo a través de la Liga o de la Federación Española. Y luego, con respecto al jugador, pues tenemos un código de disciplina que se firma en los jugadores y que también habrá que aplicar, claro", añadió el máximo dirigente bético, que confirmó de ese modo que Bakambu no se le libará de una sanción.

Sanción económica, pero no deportiva

El castigo para el ariete, que afronta los últimos meses de contrato en el Real Betis, será eso sí mediante una multa económica, pues es tanto lo que hay en juego en esta recta final de temporada que se pondrá a disposición de Manuel Pellegrini nada más regresar de Portugal.

"No será nada que sea algo que nos perjudique, pero desde luego, como digo, hay un reglamento de disciplina que se firma, igual que hay una serie de derechos, pero también hay una serie de obligaciones y yo respeto a todos los países, pero para mí, mi país es el Betis, tengo que representar al Betis y a mí, como digo, pasarse de la fecha FIFA no me gusta nada", concluyó Haro.