Los buenos precedentes en Portugal avalan el necesario punto de inflexión del Betis

El conjunto verdiblanco, que atraviesa su peor racha de la 'era Pellegrini', venció en sus dos últimas visitas al país vecino, ambas al Vitória Guimaraes. El incontestable 0-4 de la pasada campaña condujo a la primera final europea de la historia

El Real Betis retoma este miércoles la Europa League con la esperanza de espantar en el escenario continental las dudas que viene mostrando en LaLiga en los últimos encuentros. No en vano, la actual racha es la peor con Manuel Pellegrini en el banquillo. Ya en la 20/21, la primera del chileno en Heliópolis, enlazaron los verdiblancos seis jornadas consecutivas sin vencer, como ahora. Pero entonces fueron seis los puntos sumados, fruto de otros tantos empates, y ahora el bagaje se reduce a cuatro unidades de 18 posibles.

El 'Ingeniero' y sus pupilos necesitan un punto de inflexión de cara al ilusionante tramo final del curso, en el que buscarán alcanzar la segunda final europea de su historia y retener la quinta plaza liguera, que tiene todas las papeletas para otorgar un billete de Champions. Y el espejo perfecto se encuentra en lo sucedido la pasada campaña. La situación era distinta, pero fue casi a estas alturas del año cuando el conjunto bético se presentó también en Portugal para firmar uno de sus mejores partidos ante el Vitória de Guimaraes y coger la necesaria velocidad de crucero que le hizo firmar una campaña sobresaliente.

Antony, el único goleador presente del último asalto a Portugal

A ello se aferran los verdiblancos de cara al duelo de este miércoles ante el Sporting de Braga, a las 18:45 horas, en la ida de los cuartos de final de la Europa League. Además, con el aval de sus positivos precedentes más recientes en sus visitas al país vecino. Sobre todo, el citado 0-4 de la temporada pasada en Guimaraes, que supuso un espaldarazo tras el dubitativo 2-2 de la ida en el Benito Villamarín, donde Joao Mendez y Nelson Oliveira igualaron los goles de Bakambu e Isco.

Con la eliminatoria, por tanto, completamente abierta, el Real Betis dio un golpe en la mesa gracias a un doblete de Bakambu y sendos goles del propio Isco y Antony. Aunque mañana no estarán el malagueño ni el congoleño, pese a las protestas verdiblancas para que la federación de su país lo libere, y el brasileño no está para jugar los 90 minutos, como reconoció Pellegrini tras el empate sin goles frente al Espanyol.

El gol de Chuli en Guimaraes y el único borrón frente al Benfica

Anteriormente, en la 13/14, el cuadro heliopolitano se vio también las caras con el Vitória de Guimaraes en la fase de grupos de esta misma competición, venciendo en aquella ocasión en los dos encuentros, en ambos casos por la mínima (1-0 y 0-1). En la capital hispalense se impuso gracias a un gol de Álvaro Vadillo y en la vuelta fue Chuli quien selló el triunfo.

La estadística con rivales portugueses, por tanto, solo la empaña lo sucedido en la primera ronda de la extinta Copa de la UEFA de la 82/83, en la que los verdiblancos se vieron superados por el Benfica. Primero en Lisboa por 2-1, con gol de Diarte para el conjunto bético, y más tarde también por 1-2 en el Benito Villamarín, siendo Rincón el autor del tanto que abrió el marcador. Ahora espera el tercer rival luso, el Sporting de Braga, con un balance favorable hasta la fecha de tres victorias, un empate y dos derrotas.