Las rotaciones masivas que prepara Manuel Pellegrini en Braga

Marc Roca, que acompañará al chileno este martes en la sala de prensa del Estadio de la Cantera, una de las 6-7 variaciones previstas respecto al once ante el Espanyol

Héctor Bellerín, que llega a tiempo pese a protagonizar un reparto de cargas que discute su titularidad, con el balón de la UEL.RBB

El máximo responsable técnico del Real Betis planea cambiar más de media alineación este miércoles en Braga, donde los verdiblancos disputan a partir de las 18:45 horas el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League. Empezando por la 'sala de máquinas', donde entrará salvo sorpresa mayúscula un Marc Roca anunciado como acompañante de Manuel Pellegrini en la rueda de prensa oficial de la víspera en La Cantera, como es popularmente conocido el Municipal de la localidad lusa.

Repite citación el 'Ingeniero' a la vuelta del parón de selecciones, pues continúan sin ritmo suficiente tanto Isco Alarcón, que ha empezado a ejercitarse este lunes con el grupo, como Giovani Lo Celso, mientras que siguen fuera Junior Firpo y el retenido en la República Democrática del Congo Cédric Bakambu, así como un Ángel Ortiz que se recupera de una subluxación de clavícula. Llega a tiempo Héctor Bellerín, así que viajan los mismos 22 elegidos para recibir al RCD Espanyol, cuando ya descansaron varios fijos por distintas razones.

Dejando en el aire un posible cambio de portero ahora que vuelven las exigencias intersemanales, con la entrada de Pau López por Álvaro Valles, entrarán con mucha probabilidad Natan de Souza (por Marc Bartra o Diego Llorente) y Ricardo Rodríguez por Valentín Gómez. Además, Aitor Ruibal podría ser lateral derecho por el badalonés o relevar arriba al 'Cucho' Hernández, que disputó el choque íntegro este sábado. En el eje, tampoco tuvieron resuello Sofyan Amrabat ni Pablo Fornals, por lo que tienen serias opciones de aparecer de inicio otros.

Son los casos del citado Marc Roca y de Álvaro Fidalgo. Por fuera, Ez Abde recuperará galones en la izquierda y Antony Matheus dos Santos, pese a ser cambiado en el minuto 66, podría esperar su oportunidad en el banquillo para que Pablo García, el propio Aitor Ruibal o alguno de los damnificados (Nelson Deossa, Rodrigo Riquelme, el 'Maguito') ocupara ese perfil.

El 'planning' de la semana en verdiblanco

El Real Betis viaja este martes a las 12:30 horas en vuelo chárter en dirección a Oporto, destino desde el que se desplazará por carretera a la vecina Braga, que no cuenta con aeródromo propio, aunque el de Francisco Sá Carneiro dista apenas 45 kilómetros de la ciudad del Alto Miño. Antes de partir desde San Pablo, en torno a las 11:15 horas, el presidente verdiblanco, Ángel Haro, atenderá como de costumbre a los medios de comunicación desde la terminal comercial.

A las 17:15 (hora portuguesa, una más en España), Manuel Pellegrini y Marc Roca ofrecerán la rueda de prensa oficial desde el escenario del choque, arrancando a las 18:00 (19:00 aquí) el último entrenamiento. Tras el partido, previsto para las 18:45 horas del miércoles, retorno a Sevilla y comienzo de la preparación del choque ante Osasuna en Pamplona de las dos de la tarde del domingo, seguramente sin descansos completos ya hasta el viernes 17-A, pues el jueves siguiente será la vuelta de los cuartos de la UEL y luego hay choques ligueros martes y viernes.