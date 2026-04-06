Isco pone fin a la larga espera con su deseada vuelta en el Betis

La estrella verdiblanca se sumó al grupo de forma parcial en el entrenamiento de hoy como paso previo a completar el trabajo y estar a plena disposición de Pellegrini, con cuatro ausencias hoy

La plantilla del Betis ha comenzado este lunes con la preparación del partido del miércoles con el Sporting de Braga, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Europa League, con una sesión matinal en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

Un entrenamiento que deparó la mejor noticia posible para Manuel Pellegrini, pues después de muchas especulaciones, volvió a tener a sus órdenes a Isco Alarcón tras una larga lesión que lo ha mantenido apartado del grupo durante más de cuatro meses.

Isco trabaja con el grupo de manera parcial

Y es que la estrella verdiblanca se sumó esta mañana al grupo para trabajar con el resto de compañeros de manera parcial en la primera parte de la sesión, paso previo a completar el trabajo en los próximos días. El malagueño se empleó con normalidad en el tiempo que compartió con los compañeros antes de seguir con su puesta a punto en solitario.

Ya ayer, el Betis publicó un vídeo en el que el centrocampista se ejercitaba solo con balón con un mensaje revelador que gana sentido con su incorporación de hoy: "Sumando sensaciones y mucho trabajo".

Evidentemente, no estará para este miércoles y es probable que tampoco contra Osasuna, pero sí podría ser factible para la vuelta continental dentro de 10 días, ya dependiendo de sus sensaciones.

También trabajaron con el grupo Lo Celso, ya recuperado y listo para entrar en la próxima convocatoria liguera -fue excluido de la lista europea para dar entrada a Fidalgo- y Antony, todavía con molestias en el pubis.

Cuatro ausencias en el entrenamiento

La vuelta de Isco propicia que la enfermería quede prácticamente vacía, en principio solo con la presencia de Ángel Ortiz, si bien no fue la única ausencia en el entrenamiento de esta mañana.

Así, no saltaron al césped ni Bellerín ni Junior sin que haya indicios alguno de lesión, mientras que Bakambu todavía no ha regresado tras las celebraciones con República Democrática del Congo por su clasificación para el Mundial.