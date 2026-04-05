Isco Alarcón sube la intensidad para volver cuanto antes: "Sumando sensaciones y mucho trabajo"

El Real Betis ha mostrado un vídeo en sus redes sociales del malagueño ejercitándose en solitario y cada vez a un ritmo más alto

Manuel Pellegrini, el Real Betis y su afición espera como agua de mayo el regreso de Isco Alarcón. El futbolista verdiblanco sigue trabajando en su puesta a punto y en la recta final de su recuperación y hoy, el club heliopolitano ha mostrado nuevas imágenes del atacante malagueño trabajando en solitario en la ciudad deportiva Luis del Sol.

En una jornada en la que la primera plantilla ha descansado tras el partido de ayer ante el Espanyol pero el futbolista del Arroyo de la Miel no, demostrando que tiene más ganas que nadie de volver a enfundarse la elástica de las trece barras y ayudar al equipo en este ilusionante tramo final de la temporada.

El '22' del Real Betis lleva ya varias semanas haciendo ejercicios con balón pero en el club no quieren precipitarse en su vuelta, de ahí que cada comentario que sale de la entidad sobre su posible vuelta siempre está envuelto en la máxima prudencia, como el que ayer realizó Manu Fajardo en la previa del choque ante el Espanyol.

"Quiero ser siempre prudente con este tipo de situaciones. Siempre lanzo el mismo mensaje: hay que confiar en los plazos de los servicios médicos y lo que puedo confirmar es que Isco está dentro de los plazos. Ojalá verlo pronto en el terreno de juego", admitía el director deportivo heliopolitano.

En el vídeo mostrado en las redes sociales por el Betis, se puede ver a Isco Alarcón practicando el tiro a puerta, haciendo ejercicios de movilidad con la pelota, control, giro y finalización ante porterías pequeñas rodeado de picas para ir ejercitando los cambios de dirección, cada vez a una intensidad mayor.

"Sumando sensaciones y mucho trabajo. Vamos Isco Alarcón", escribía la cuenta oficial en X del club verdiblanco, dando muestras de que su regreso cada día está más cerca.

Isco se quiere probar en la eliminatoria europea ante el Sporting de Braga

Pese a que el club verdiblanco son cautos con los plazos para su vuelta, la realidad es que Isco Alarcón va cumpliendo con lo programado con los servicios médicos lo que podría provocar que volviera a entrar en una lista de convocados la próxima semana. Esa es al menos la intención del futbolista, que le gustaría tener ya algunos minutos en el partido de vuelta de cuartos de final de la Europa League ante el Sporting de Braga, si es posible y recibe el 'OK' de los médicos.