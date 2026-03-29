La extraña reaparición de Isco Alarcón en el Real Betis: protagonista en Arabia Saudí

El club verdiblanco ha difundido una imagen esperadísima por todo el beticismo desde hace 93 días y ha anunciado la vuelta a los entrenamientos del mago malagueño; pero lo ha hecho, en exclusiva, a través de su cuenta en árabe en la red social X

En el Real Betis se cuenta cada segundo que ha pasado sin que la magia de Isco Alarcón esté a disposición de Manuel Pellegrini. Y van ocho millones treinta y cinco mil doscientos segundos en estos cuatro meses y dos días que han pasado desde aquel 27 de noviembre en el que el malagueño volvió a lesionarse de gravedad en un fortísimo impacto con su compañero Sofyan Amrabat, tibia contra tibia. Es demasiado tiempo sin ver al genial mediapunta, que ha permanecido todo este tiempo 'En Silencio', haciendo honor al resiliente documental grabado por su pareja Sara Sálamo. Hasta este pasado sábado, cuando se ha vivido una reaparición tan ilusionante como extraña.

El Real Betis anuncia la vuelta de Isco Alarcón, pero sólo en Arabia Saudí

Cabe calificar de rara la imagen de Isco ejercitándose sobre los terrenos de juego de la Ciudad Deportiva Luis del Sol y no por el hecho de que ese entrenamiento se producía en medio del fin de semana libre que la plantilla heliopolitana ha disfrutado aprovechando el parón liguero, sino porque la fotografía ha sido compartida en exclusiva por la cuenta oficial del Real Betis... ¡en árabe! El traductor de que incopora la aplicación revela que su vuelta se anuncia en el texto que acompaña la publicación y en el que se lee "Los estadios te extrañaron".

Todo ello, sin que la cuenta en español se haya hecho eco o haya reproducido en todo el fin de semana ese post compartido en la tarde del sábado para sus seguidores en Oriente Medio. Sea como sea, la imagen sólo puede generar alegría a una afición ávida de contar con Isco en esta ilusionante recta final de temporada en la que el equipo está quinto en LaLiga EA Sports (en virtual zona de Champions) y en los cuartos de final de la UEFA Europa League.

El objetivo de Isco: reaparecer en la eliminatoria de Europa League ante el SC Braga

En la competición continental, para buscar las semifinales, el Betis tendrá como rival al Sporting Clube de Braga con duelos programados para el 8 de abril, en tierras lusas, y el 16-A, en el Estadio La Cartuja. Según explicó Manuel Pellegrini en la rueda de prensa previa a la visita de la semana pasada al Athletic Club de Bilbao, en el club abogan por mantener la prudencia con Isco.

La consigna consensuada por todas las partes es no reaparecer hasta que la recuperación sea completa y el riesgo de recaída sea prácticamente inexistente. No obstante, por la cabeza del jugador, de los médicos y de los técnicos ronda la intención de probarse en esta eliminatoria de la Europa League.

"Bueno, lesionados sólo quedan Isco y Lo Celso. Isco todavía está trabajando con los físios y Gio hizo hoy con el equipo la primera parte del entrenamiento, así que la próxima semana se integrará en un par de entrenamientos más y, probablemente, contra el Espanyol pueda estar dentro de la lista de citados, dependiendo de cómo vaya evolucionando", manifestó Pellegrini, en una hoja de ruta que han seguido tanto el malagueño -que incluso toca balón- y el rosarino, quien no podrá jugar la Europa League, ya que se quedó fuera de la Lista A y fue suplido por Álvaro Fidalgo.

"Dejar a alguien fuera de una lista es complicado; pero ya sabíamos que no iba a llegar para los octavos y para cuartos estaba muy justo. Aunque hubiera llegado, con esa lesión no está en condiciones de jugar jueves y domingo de forma seguida. Lo mismo pasará con Isco. Son dos jugadores muy importantes y una competición es tan importante como la otra. Las dos nos permiten llegar a Champions. Ojalá que pronto estén recuperados", añadió el técnico chileno, apuntando a los duelos ante el RCD Espanyol (4 de abril) y a las dos citas contra el SC Braga.