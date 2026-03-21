Pellegrini echa cuentas: susto con Amrabat, alegría con Lo Celso, prudencia con Isco y reseteo para Pablo García

El entrenador verdiblanco explica la ausencia del marroquí en el entrenamiento de este sábado, da buenas noticias sobre el argentino, que podría estar para la vuelta del parón liguero, y espera pronto al malagueño, con los cuartos de final de la UEFA Europa League como objetivo

El entrenamiento matinal de este sábado en el Real Betis, el último antes de visitar este domingo al Athletic Club en la jornada 29 de LaLiga EA Sports, ha dejado varios focos de atención: el amago de susto con Sofyan Amrabat, que se ha quedado trabajando en el gimnasio tras jugar el jueves sus primeros minutos en cuatro meses; la alegría con Giovani Lo Celso, que se ha ejercitado parcialmente con el grupo justo dos meses después de su lesión muscular; la prudencia con Isco Alarcón, que avanza un poco más lento; y el 'reseteo' con Pablo García, que vuelve a ausentarse después de volver a jugar (y a marcar) con el filial en la noche del viernes. Todo ello ha sido analizado por Manuel Pellegrini en su posterior rueda de prensa.

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Gio Lo Celso puede reaparecer ante el Espanyol; Isco Alarcón intentará llegar ante el SC Braga

"Bueno, lesionados sólo quedan Isco y Lo Celso. Isco todavía está trabajando con los físios y Gio hizo hoy con el equipo la primera parte del entrenamiento, así que la próxima semana se integrará en un par de entrenamientos más y, probablemente, contra el Espanyol pueda estar dentro de la lista de citados, dependiendo de cómo vaya evolucionando". Donde no podrá estar el argentino es en la Europa League, ya que se quedó fuera de la Lista A y fue suplido por Álvaro Fidalgo.

"Dejar a alguien fuera de una lista es complicado; pero ya sabíamos que no iba a llegar para los octavos y para cuartos estaba muy justo. Aunque hubiera llegado, con esa lesión no está en condiciones de jugar jueves y domingo de forma seguida. Lo mismo pasa con Isco. Son dos jugadores muy importantes y una competición es tan importante como la otra. Las dos nos permiten llegar a Champions. Ojalá que pronto estén los dos recuperados", ha añadido Pellegrini, admitiendo que el malagueño intentará llegar ante el SC Braga.

Sofyan Amrabat terminó algo dolorido el jueves, pero está en la convocatoria para Bilbao

"Luego, sobre la ausencia hoy de Amrabat, sólo han pasado 48 horas desde el partido del jueves y los jugadores recuperan de distintas maneras en función de si han terminado con algún golpe o no; pero él no tiene problema y está en la lista de citados". "Mientras más jugadores tengamos disponibles, mejor. Creo que Sofyan fue muy importante en un partido en el que mantuvimos una posesión altísima (70%) pero esta vez además concretamos las ocasiones".

Pablo García renace con el Betis Deportivo: cuatro goles en tres partidos

"Pablo no está en la lista de citados. Primero, porque jugó ayer y, en segundo lugar, porque se va ahora con la selección (España sub 21). Yo creo que para él es muy importante, y además lo hace con mucho gusto, poder volver a jugar en el filial para intentar que salve la categoría. Esto le sirve a él para agarrar confianza, para hacer goles... Es un jugador que está absolutamente considerado en la plantilla de primer equipo. Ahora lo combina con esos partidos en el filial, pero va a seguir trabajando con nosotros".

Explica la pérdida de protagonismo de Nelson Deossa

"Nelson no tiene ningún tipo de problema. Tiene que ir adaptando su juego, que tiene muchísimas condiciones, al juego que hace el equipo. No siempre es fácil adaptarse rápido y creo que a él le ha costado un poco; pero es un jugador muy importante, que está absolutamente considerado y tendrá nuevas oportunidades"

"Anímicamente, el grupo está muy bien. El triunfo y la clasificación histórica para este club, han sido algo muy bueno para ellos en un momento de cierta incertidumbre por la falta de resultados positivos. Había seguridad completa en lo que hacíamos. Era un bache que teníamos en todas las temporadas por distintos motivos. Están muy contentos porque estamos todavía vigentes en las dos competiciones más importantes y queremos poder lograr algo".