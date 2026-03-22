Valverde sale en defensa de Sancet: "Tiene responsabilidad y presión, pero un talento que no tienen otros"

El entrenador del Athletic Club de ha mostrado feliz por la victoria contra el Real Betis, al que su equipo ha derrotado por 2-1, y al mismo tiempo ha felicitado de manera pública al atacante que ha marcado el gol que a la postre ha servido para conseguir los tres puntos

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, ha atendido a los medios de comunicación después de la victoria contra el Real Betis por 2-1. El técnico, que ha anunciado que no seguirá más allá de esta temporada, se ha mostrado contento por el triunfo y también por el rendimiento de Sancet, que marcó uno de los dos goles.

Ernesto Valverde ha comenzado hablado de la buena imagen que ha dado el Athletic Club contra el Real Betis. "Cuando no tienes continuidad en los resultados el nivel de confianza siempre baja, pero siempre hay que volver a buscarlo. La clave de este equipo es insistir en todo, aunque a veces no tengamos un juego fluido. Evidentemente hay que tener juego y es lo que siempre estamos buscando".

El técnico ha señalado que ahora puede fijarse en los puestos europeos. Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, los ha considerado un rival directo. "Los puntos alejan de los de atrás y acercan a los de delante. Miramos a los dos sitios y la clasificación nos permite mirar más arriba. Por eso era fundamental ganar este partido".

Valverde ha dicho que la clave de la victoria ha sido que el gol de Bakambú no subió al marcador. "Cuando han marcado el 2-2, que luego se ha anulado, parecía que se caía el techo de San Mamés. Habrían sido dos goles muy seguidos y un palo duro. No estamos haciendo resultados muy largos y tengo la sensación de que todos estamos igual".

Valverde defiende a Sancet y explica los últimos cambios

Ernesto Valverde también se ha mostrado contento por el rendimiento de Sancet al que ha defendido. "Es un jugador importantísimos para nosotros. Este año sus números no son los mismos que el año pasado. Acaba de marcar su primer gol en jugada. Necesitamos que nuestros jugadores transformen el juego en números. Cuando me miran a mí los aficionados me miran a los puntos y nosotros miramos a los jugadores. Sancet es importante. Tiene responsabilidad y presión, pero un talento que no tienen otros. Le necesitamos muchísimo en su mejor versión".

A continuación, el entrenador del Athletic Club ha explicado los cambios finales. "Laporte estaba con algún problema muscular y me ha dicho que estuviera atento porque se le cargaba el isquio. No quería que tuviera un problema muscular y tenía la opción de meter a Yuri de central, con Adama en la banda e Izeta en punta, pasando a Unai Gómez al lado izquierdo para que ayudar a Adama. Luego me ha dicho Laporte que estaba bien y he desistido del cambio, optando por dos jugadores más de banda como Serrano y Navarro".

Valverde ha dicho que a pesar de haber anunciado su adiós al final de esta temporada durante esta semana entiende que no haya habido homenaje de la afición a su persona. "El partido de hoy no era de homenaje, era competición. Esa es la realidad. El público de San Mamés siempre me ha respetado".