Fornals saca lo positivo de la derrota contra el Athletic Club: "El equipo ha sabido reaccionar y que lo ha intentado hasta el último momento"

El centrocampista, quien fue el que marcó el gol en el partido que el Real Betis ha perdido contra el Athletic Club, analizó el nuevo tropiezo en LaLiga del equipo verdiblanco, señalando que, al menos, tuvieron capacidad para reaccionar y que no empataron por muy poco

Pablo Fornals, centrocampista del Real Betis, fue el jugador verdiblanco que atendió a DAZN nada más terminar el partido que el equipo entrenado por Manuel Pellegrini perdió contra el Athletic Club por 2-1. El '8' bético fue el que le cambió la cara al conjunto tras entrar en el encuentro tras el descanso. Su juego ofensivo y su gol de falta no fueron suficientes para sacar algo positivo de la visita al Estadio de San Mamés. A pesar de ello, Fornals se queda con cosas positivas.

Pablo Fornals, futbolista del Real Betis, se quedó con la reacción del equipo en la segunda parte contra el Athletic Club. "Creo que ha habido dos partidos claramente, dos partes, una para ellos, otra para nosotros, en la que hemos salido muy bien desde el descanso. No hemos empatado por medio cuerpo de un compañero, pero creo que el equipo ha sabido reaccionar y que lo ha intentado hasta el último momento".

El centrocampista se mostró contento con el gol de falta directa que metió. "Es verdad que tenemos muy buenos tiradores, que en los entrenamientos hay competición por ver quién es el tirador, y cuando ha caído la pelota algo en mí me decía que esa era mía y a pesar de que compañeros la han pedido, me he visto con la confianza de pegarle y contento de que haya entrado".

Pablo Fornals analiza la mala racha liguera del Real Betis

El Real Betis está inmerso en una mala racha liguera ya que sólo ha logrado dos puntos en los últimos 15 posibles. Fornals analizó esta situación y señala que el equipo está algo fastidiado por ello. "Al final ya estamos en un momento en el que todo el mundo quiere ver dónde va a estar el año que viene, donde los equipos por debajo aprietan, los que están en descenso ganan, los que están por arriba también, y ya llevamos varias semanas sin puntuar de a 3 en LaLiga y hoy era un partido muy importante y estamos fastidiados por eso".

Por último, Fornals se mostró muy feliz por su convocatoria con la Selección Española y dijo que si le dejan tirar faltas directas él lo hará encantado pero sabe que es complicado tener esa responsabilidad en el equipo nacional. "Al final, si ya hay grandísimos tiradores de faltas en el Real Betis... en la selección española, qué te voy a decir, si me dejan, yo preguntaré, como me preguntan a mí, pero hay muy buenos jugadores".