Betis Deportivo 2-1 Hércules: Pablo García y los campeones de Copa, maná caído del cielo

El jovencísimo filial verdiblanco suma tres puntos de gran mérito ante un equipo de la parte alta de la tabla, resistiendo 12 minutos con uno menos por la expulsión de Bladi y defendiendo su ventaja con gran determinación

El Betis Deportivo ha sumado una importantísima victoria en la noche de este viernes ante un equipo de la zona alta como el Hércules CF, en el choque disputado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol para abrir la jornada 29 de liga en el Grupo 2 de la Primera RFEF. No se rinde el jovencísimo filial verdiblanco, que deja atrás el batacazo de la semana pasada y promete luchar por la permanencia hasta el último segundo gracias al exuberante impulso que le dan los campeones de Copa (incluido su excapitán Rodrigo Marina aunque no fuese a la Final Four) y un motivadísimo 'veterano' de 19 años llamado Pablo García.

Los jóvenes refuerzos de Dani Fragoso marcan territorio

Sosu, Carlos Reina, Pablo Busto, Toral e Ismael Barea -lesionado de gravedad esta misma semana- eran las importantes bajas por lesión en el equipo de Dani Fragoso, que además perdía a otro puntal como Borja Alonso por sanción para recibir a un Hércules inmerso en una racha de cuatro jornadas sin perder y que ronda zona de 'play off' de asenso.

Sí volvía a contar con Pablo García, pletórico desde su vuelta al filial con cuatro goles en dos partidos: dos en la victoria en el derbi chico contra el Sevilla Atlético (3-1) y uno en la abultada derrota de la semana pasada contra el CE Europa (5-2). También con varios de los flamantes campeones de la Copa del Rey Juvenil: Manu González, Emmanuel N'Agoran, Iván Corralejo y José Antonio Morante -otros como Óscar Masqué, Rubén de Sá o Rafa Oya empezaron en el banquillo-.

Golazo a la contra de Rodrigo Marina; estelar Manu González

Se hicieron notar todos ellos. Sobre todo Manu González, con dos paradones casi consecutivos a Fran Sol que permitieron llegar al descanso con la ventaja que otorgaba a los verdiblancos el gol anotado por Rodrigo Marina, a pase de Ian Forns recién cumplido el primer cuarto de hora de juego. Pese a la buena reacción del Hércules al 1-0, el Betis Deportivo pudo doblar su ventaja, pero el poste de la portería defendida por Blazic repelió el disparo de Pablo García a la media hora.

Pablo García, suma y sigue

En la reanudación, los alicantinos salieron volcados en busa del empate, protagonizando varias llegadas de peligro por medio de Ben Hammed, Andy y Toril; pero el Betis Deportivo supo endurecer la mandíbula para frenar los golpes y esperar su momento de responder. Lo hizo para poner el 2-0, que llegó en el 70' por medio de, quién si no, Pablo García. Su cuarto tanto en tres jornadas. Acción de enorme talento. Control, desborde y remate forzado. Maná caído del cielo.

Sólo seis minutos después, Toril, el mejor de los alicantinos tras su salida en la segunda mitad, recortaba distancias en el marcador recordando que no había nada hecho. Insistió en ello la tarjeta roja directa que vio Bladi y que obligó al Betis Deportivo a aguantar 12', cinco más siete de añadido en los que hubo un gol anulado al Hércules por fuera de juego, para poder celebrar estos tres puntazos que permiten seguir soñando con la salvación.

Ficha técnica del Betis Deportivo - Hércules de Primera RFEF

2.- Betis Deportivo: Manu González, Ian Forns, Embalo, Emmanuel, Bladi (87'); Gnangoro, Dani Pérez (Moh 90+4'), Corralejo (Rica 64'); Pablo García (Oreiro 89'), Morante (Rubén de Sá 64') y Rodrigo Marina.

1.- Hércules CF: Blazic; Galváñ (Toril 46'), Rentero, Monsalve (Retu 46'), Javi Jiménez; Andy, Calavera, Mangada (Fede Vico 70'), Ben Hamed; Nico Espinosa (Jeremy 76') y Fran Sol (Bolo 46').

Árbitro: Guillermo Cueto Amigo (Colegio leonés). Expulsó por roja directa al local Bladi (87'). Amonestó a los visitantes Andy, Toril y Calavera.

Goles: 1-0 (16') Rodrigo Marina; 2-0 (70') Pablo García; 2-1 (76') Toril.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 29 de liga en el Grupo 2 de la Primera Federación disputado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol de Sevilla.