Europa 5-2 Betis Deportivo: Intercambio de golpes letal pese a Pablo García

Los catalanes, aprovechando las licencias defensivas, respondieron cada vez que el filial recortaba distancias y demostraron por qué luchan por el ascenso a Segunda A

A los de Dani Fragoso se les atragantó la visita a la Ciudad Condal.RBB

Notó el Betis Deportivo las bajas por lesión de Yanis Senhadji, Kwame Sosu, Ismael Barea y Antonio Toral (cayó enseguida también Pablo Busto), pero más aún las de Manu González, José Antonio Morante o Iván Corralejo, concentrados con el juvenil A en Lugo para la disputa este domingo de la final de la Copa del Rey ante el FC Barcelona. Ni siquiera la continuidad de Pablo García, nuevamente decisivo de cara a puerta, a las órdenes de Dani Fragoso impidió que el filial verdiblanco aprovechase la inercia del derbi chico ante un CE Europa que disputa el título y el ascenso a CE Sabadell, Atlético Madrileño, CD Teruel o CD Eldense.

Los catalanes, que se pusieron muy pronto 2-0 por medio de Jordi Cano (en un balón que no atajó bien Germán García) y Mahicas (a placer tras un pase de la muerte de Adnane Ghailal), aprovechando las licencias defensivas heliopolitanas, respondieron con contundencia cada vez que su oponente recortaba distancias, como cuando una mano dentro del área permitía a Pablo García firmar el 2-1 en el minuto 63. Ni dos minutos duró la esperanza de remontada a los visitantes, con Mahicas otra vez como responsable, haciendo sangre tras un pase de nuevo de Adnane a la espalda de los centrales.

El tanto de Kamara en el 91 otorgó un nuevo y apurado hilo de esperanza para los de negro y celeste, aunque la expulsión por doble amarilla del activo Borja Alonso, disparo al poste incluido, fue el principio del fin, con otro doblete en contra en los estertores de un extendido alargue. De esta forma, Carlos González transformaba una acción de estrategia y un pase al espacio de Khalid Noureddine para redondear la 'manita' a favor de los blanquiazules, que estrenaron el casillero de victorias en su nueva casa de Can Dragó.

Ficha técnica del CE Europa - Betis Deportivo Balompié de Primera RFEF

CE Europa: Lucas García; Campeny, Fran Gil, Sgro, Álex Cano, Josu Gallastegui (Khalid 68'); Adnane Ghailal (Caravaca 68'), Meshak, Vacas (Jay 84'), Jordi Cano (Carlos González 86'); y Mahicas (Pla 86').

Betis Deportivo: Germán; Busto (Bladi 33'), Fabián Embalo, Moha (Migue Romero 66'), Ian Forns (Kamara 83'); Gnangoro, Dani Pérez (Antonio González 83'), Sorroche (Reina 46'); Pablo García, Borja Alonso y Rodrigo Marina.

Árbitro: Juncal Moreira (gallego). Expulsó por doble amarilla al heliopolitano Borja Alonso (96'). Amonestó también a los locales Sgro y Álex Cano, así como a los visitantes Dani Pérez y Gnangoro.

Goles: 1-0 (3') Jordi Cano; 2-0 (16') Mahicas; 2-1 (63') Pablo García, de penalti; 3-1 (65') Mahicas; 3-2 (91') Kamara; 4-2 (98') Carlos González; 5-2 (100') Carlos González.

Incidencias: Buena entrada (1.266 espectadores) en Can Dragó (Barcelona) para la disputa del encuentro correspondiente a la jornada 28ª en el Grupo 2 de Primera RFEF.