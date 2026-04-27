Una alegría, dos sofocones y una última oportunidad: contraste emocional en la cantera del Betis

Mientras el primer equipo verdiblanco ha logrado escapar un poco de la crisis, aprovechando cinco días bastante reconfortantes en lo deportivo y redondeados con una jornada pintiparada gracias a los pinchazos de sus rivales directos, en las categorías inferiores se ha vivido un fin de semana mucho más ciclotímico

El Real Betis goza este lunes de su tercer día de descanso después de una semana en la que fue capaz de enderezar el rumbo para mantener la quinta plaza en LaLiga EA Sports, gracias a los cuatro puntos de seis sumados frente al Girona FC (2-3) y al Real Madrid (1-1), unidos a los pinchazos de sus rivales directos. Los de Pellegrini amplían su margen de tranquilidad antes de encarar las últimas cinco jornadas, tras un fin de semana muy positivo para el primer equipo pero repleto de inquietud y con un fuerte contraste emocional en lo que se refiere a los equipos de la cantera verdiblanca.

Así, en la familia heliopolitana vienen de vivir una alegría con el Betis C, que ya hace un mes que consumó su ascenso matemático a la Tercera RFEF y en la tarde de este pasado domingo levantó el trofeo que le corona como campeón de liga en la División de Honor Senior Andaluza; pero también dos sofocones: el cantado descenso a Segunda Federación del Betis Féminas, consumado el pasado sábado con la derrota en casa ante el CD Tenerife B; idéntico escenario que intenta evitar el Betis Deportivo, que se complicó mucho su permanencia en el Grupo 2 de la Primera RFEF después de perder el viernes ante el Atlético de Madrid B.

También se han torcido las cosas para el exitoso Juvenil A del Betis que Javier Barrero heredó tras la promoción de Dani Fragoso al filial, ya que después de proclamarse como brillante campeón de la Copa del Rey, tiene muy complicado revalidar los dos trofeos que conquistó el curso pasado. En la liga del Grupo 4 de la División de Honor Juvenil no depende de sí mismo para arrebatarle el liderato al Granada CF y las cuentas ya no le dan para poder clasificarse como uno de los mejores segundos para la Copa de Campeones. Su última oportunidad, siempre dependiendo de una derrota nazarí, tendrá lugar el próximo fin de semana.

Una alegría, el Betis C: alza el título de campeón de liga y celebra su cuarto ascenso seguido

El Betis C de Capi venció este pasado domingo al Montilla CF por 2-1, con goles de Chata y Kamara, para concluir un triunfal paso por la División de Honor Senior. Después de celebrar el cuarto ascenso consecutivo firmado por el segundo filial desde su refundación en el verano de 2022. Siempre con el técnico de Camas al frente de una plantilla que cada año es prácticamente nueva y en la que los juveniles que más destacan saltan de categoría para reforzar al filial -e incluso directamente al primer equipo-.

Los canteranos verdiblancos recibieron el trofeo que les acredita como campeones tras otra temporada fabulosa: 26 victorias, un empate, tres derrotas, 88 goles a favor y sólo 30 en contra en el global de las 30 jornadas en el grupo andaluz de la sexta categoría del fútbol español, en la que ha acabado con 79 puntos y le ha sacado 18 puntos de ventaja al segundo clasificado, el RC Portuense (61), y 20 al tercero, el Egabrense (59), y al cuarto, el propio Montilla (59).

Dos sofocones: el Betis Deportivo se complica la vida en Primera RFEF y el Betis Féminas consuma su descenso

El Betis Deportivo perdió el viernes por 3-1 en su visita al Atlético Madrileño y se complica la vida. A falta de sólo cuatro jornadas para el final de liga en el Grupo 4 de la Primera RFEF, está el cuarto por la cola (bajan cinco) con 35 puntos, a cinco de la salvación que marca ahora el Juventud de Torremolinos con 40, los mismos que un Nástic de Tarragona que cayó este domingo a zona de descenso a Segunda RFEF. Dani Fragoso no pierde la esperanza de salvar a un filial que cerrará el curso frente a Antequera (casa), Real Murcia (fuera), Tarazona (C) y Cartagena (F). El que ya no tiene nada que hacer es el Féminas, que en 11 meses ha pasado de Liga F a Segunda RFEF.

"El partido se ha decantado ya en el minuto dos con la expulsión -del recién renovado Emmanuel-; pero creo hemos sido nosotros, incluso con uno menos. Hemos tenido muchas ocasiones, hemos dominado gran parte del partido y creo que hay que estar tremendamente orgulloso del equipo. Ante un gran rival que está muy bien en la clasificación, entrenado además por Fernando (Torres), lo hemos intentado y hemos creído hasta la última hora. En el descuento hemos tenido dos de cabeza de Yanis y si hubiésemos empatado no habrá pasado nada. Hemos creído desde el primer momento, los chicos se han vaciado y se están dejando la vida por este escudo, por salir del momento que estamos pasando", dijo Fragoso.

Una última oportunidad: el Betis espera una doble carambola en la última jornada de la División de Honor Juvenil

El Juvenil A del Betis necesita un milagro para poder celebrar en la última jornada en el Grupo 4 de la División de Honor. El equipo de Barrero hizo su trabajo venciendo por la mínima en su visita al CD Mosquito (0-1) gracias a un solitario tanto de Enzo Fierro; pero el Granada CF también cumplió con su cometido y se impuso por 2-0 al Córdoba CF. Así las cosas, ambos equipos llegan a la última jornada separados por dos puntos.

Los verdiblancos, segundos con 77 puntos, deben ganar en casa al Calavera CF -club asociado a la cantera bética- y además necesitan que los rojiblancos, primeros con 79, pierdan en su visita a la UCD La Cañada Atlético. Ambos encuentros se disputarán en horario unificado durante la mañana del próximo domingo, día 3 de mayo. De cara a la Copa de Campeones, sólo vale con ganar la liga del Grupo 4, ya que como mucho acabarían con 80 puntos y ya no tiene opciones matemáticas de entrar en el sorteo del martes como el mejor segundo de los siete grupos que tiene la máxima categoría nacional en edad júnior.